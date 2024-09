Továbbra is vigasztalanul esik, és még a szél is feltámad + videó

Érdemben nem javul az időjárás, hétfőn is esőre és heves szélre kell számítani az ország legnagyobb területén. A Hungaromet előrejelzése szerint nagyrészt erősen felhős, főként nyugaton, délnyugaton

borult idő várható sokfelé esővel, záporral.

A legnagyobb mennyiség a délnyugati országrészben eshet.

Délutántól délkelet, kelet felől már elkezd szakadozni, helyenként csökkenni a felhőzet, és arrafelé egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúlon délelőtt még többfelé erős, Sopron környékén és a Bakonyban viharos lökések várhatók, majd fokozatosan mérséklődik az északnyugati szél. Másutt helyenként élénkül meg a délkeletire, keletire forduló légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű,

keleten lesz enyhébb az idő. Késő estére 8 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Keddre virradó éjszaka kelet felől – a Dél-Dunántúl kivételével – határozottabban csökken a felhőzet, viszont eközben az ország keleti felén nagyobb területen is pára, köd képződik. Kelet felől csökken a csapadékhajlam is, hajnalban a délkeleti határnál is megszűnik az eső, a légmozgás már csak néhol élékül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható.

Kedden reggel változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. Hajnalban pára-, ködfoltok alakulhatnak ki. Az általában északkeleti, északi irányú szél helyenként megélénkül. Délutánra 16 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.

A meteorológiai szolgálat hétfőre figyelmeztetést adott ki a csapadék, szél, illetve zivatar miatt.

Ma ismét nagyobb területen hullhat jelentős mennyiségű eső, elsősorban a Dunántúl középső és déli részein, valamint a Duna–Tisza-közén 20 millimétert meghaladó csapadék valószínű. Sopron környékén időként megközelíthetik, elérhetik a legerősebb széllökések az óránként 70 kilométeres erősséget.