Továbbra sem hagytak fel Ferdinánd, az elszökött tenyészbika keresésével

Amikor megérkeztünk a kiállításra, akkor betereltük Ferdinándot egy karámba, viszont annak olyan alacsony volt az oldala, hogy a bika átugrotta. A Kaposvári Villamossági Gyár mögötti erdőbe szökött el. Éjjellátóval, drónnal is kerestük a 650 kilogrammos állatot. Onnét viszont elment már, legutóbb a Dombóvári úton látták többen is. Ferdinánd egy nyugodt bika, nem vad a természete, de nem szabad zaklatni. Ha engem meglát majd, akkor könnyebben be tudjuk fogni