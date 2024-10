A kampányban támadták egymást, majd összeborult a teljes kispesti baloldal

A baloldali összeborulás valamennyi pártja kialkudott magának egy-egy alpolgármesteri pozíciót, úgy látszik, pénzért és a hatalomért mindenre képesek. Pont ilyen álságos módon vizsgálódhatott átláthatósági tanácsnokként is Paróczai Anikó. Majd most, amikor egyedül ismét nem állná meg a helyét, ráakaszkodik akár a saját maga szerint korruptakra is, csak hogy helyzetbe kerüljön