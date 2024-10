Alakul a Gyurcsány–Tisza-összefogás + VIDEÓ

Nyilván lesznek vitáink, de a képviselőink között is, a frakcióban is, a kormányban is különböző emberek lesznek. De szerintem ettől nem kell félni, ettől elszoktunk. Tehát azért volt már ilyen a rendszerváltás után, hogy voltak koalíciós kormányok, voltak hatalmas viták. Alapvetően szerintem a vita jó és előrevisz.