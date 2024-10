Csárdi Antal nem az új Magyar Péter + videó

„Aki csak teheti, ebben a kerületben, szavazzon dr. Csárdi Antalra!” 2022 januárjában így mutatta be az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje Ferencváros és Józsefváros egyéni országgyűlési képviselőjét. Az eseményt követően Csárdi Antal jelezte Márki-Zay Péternek, hogy ő nem doktor. A történet vége mindenesetre az lett, hogy Csárdi Antal az ellenzéki összefogás tagjaként, LMP-s színekben jutott be 2022- ben az Országgyűlésbe.

A politikus most arra hivatkozva jelentette be kilépését a pártból és a frakcióból, hogy bizonyítékokat látott arról, hogy pártjának vezetése konzultált a kormánypártokkal a 2024-es önkormányzati választásokról. Csárdi Antal az elmúlt napokban több interjút is adott, azonban a bizonyítékait forrásvédelemre hivatkozással nem részletezi, és körülírni sem hajlandó. Csupán annyit tudunk, hogy egy fényképről van szó.

A volt LMP-s képviselő a Magyar Nemzetnek sem volt hajlandó bővebben kifejteni, milyen bizonyítékokkal találkozott. Viszont azt mondta, egyelőre nem tudja megítélni, hogy politikai öngyilkosságot követett-e el, de ha mégis, akkor sem érdekli.

A formálódó Duna Pártról saját bevallása szerint nem tud semmit, azonban vannak a fejében olyan nevek, akikkel a jövőben együtt tudna dolgozni, és össze tudna állítani egyfajta „politikai dream teamet” 2026-ra. Ugyanakkor nem tekint magára a hazai politika új Magyar Pétereként.

„Elő kellene jönnie a farbával, hogy mi van a zsebében.” Az LMP frakcióvezető-helyettese így reagált a Csárdi-ügyre. Kanász-Nagy Máté szerint Karinthy Frigyestől a Magyarázom a bizonyítványom még vicces volt, Csárdi Antaltól azonban egyáltalán nem vicces a Magyarázom a bizonyítékom című alkotás.

Kanász-Nagy Máté meglátása szerint a sajtóban sokat emlegetett Duna Párt pont arról szól, hogy egyéni országgyűlési mandátummal rendelkező képviselők hogyan akarnak túlélni.

Borítókép: Csárdi Antal (Forrás: Képernyőkép)