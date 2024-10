Csodajelenségekre bukkanhat Magyarország egén a hétvégén

Bár az alkonyi holdsarlók még most is nehezen megfigyelhetők, a Vénusz közelsége miatt 5-én így is érdemes lesz próbálkozni a megfigyeléssel – hívja fel a figyelmet az ng24. Hozzáfűzik, a sarlót napnyugta után húsz perccel lesz érdemes keresgélni a délnyugati ég alján, de ne nagyon halogassuk, mert hamar lenyugszik.

A Vénusz a sarló felett nagyjából 3 fokkal jár, amelyet könnyen lehet, hogy előbb észreveszünk, mint a Holdat, a kettő együtt viszont igazi csemege lesz az égi csodák szerelmeseinek. ha szeretnénk megfigyelni a sarlót, keleten 18:23, Budapesten 18:34, nyugaton 18:44-kor lesz érdemes az eget kémlelni.