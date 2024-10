Demján Sándorról emlékeztek meg azon a településen, ahonnan elindult a karrierje

A megemlékezésen szóba került a sikeres üzletember nevével fémjelzett gazdasági program is. Amint elhangzott: Magyarország kormányának fő célja a gazdasági növekedés felfuttatása. Ennek érdekében meg kell erősíteni a kis- és középvállalkozásokat, ezért jön létre a Demján Sándor program is. „A Demján Sándor programmal segítjük meg a kis- és középvállalkozásokat” – jelentette be a napokban Orbán Viktor miniszterelnök. A tervek szerint tőkét, kedvezményes hiteleket juttatnak a kkv-knak, hogy nagyobbak, erősebbek legyenek.