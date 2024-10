Eddig bírták: megszűnik az egyik ellenzéki frakció az Országgyűlésben

„Kiléptem az LMP-ből. Ez az egyszerűnek tűnő mondat valójában nagyon sok érzelemmel és tartalommal bír, hiszen 15 évig voltam a párt tagja. Sokat köszönhetek egykori politikai közösségemnek, ezért rendkívül fájdalmas a döntés. Olyan döntések, események kényszerítették ki döntésemet, melyek ismeretében nem csukhatom be a szemem. A politika értékválasztás. Ma szomorúan kell szembenéznem azzal a ténnyel, hogy kibékíthetetlen ellentét van az LMP és az én politikai alapértékeim között” – jelentette be Csárdi Antal országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Csárdi Antal. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Csárdi 2018 óta a Belváros-Várnegyed országgyűlési képviselője az LMP színeiben. A kilépése már csütörtökön bekerült a hírekbe. Csárdi Antal ma így fogalmazott: „Természetesen közszereplőként, egyéni országgyűlési képviselőként tudom, hogy a közvélemény és a választóim felé tájékoztatási kötelezettségem van, ezért a következő napokban kertelés, takargatás nélkül fogom megosztani a közvéleménnyel a kilépéshez vezető eseményeket” – ígéri a bejegyzésében.

Csárdi Antal kilépése a saját jövőjén túl azért érdekes, mert ezzel egyúttal meg is szűnik az LMP országgyűlési frakciója.

Csütörtökön azt még nem lehetett tudni, hogy Csárdi a frakcióból is kilép-e vagy Keresztes László Lóránthoz hasonlóan (aki a pártból már szintén kilépett) a frakcióban megtartja a helyét. Vasárnapi bejegyzése szerint azonban nem: „A kilépési folyamat elindult nemcsak a pártból, hanem az országgyűlési frakcióból is. Az ideológiai távolság, ami kialakult, értelmezhetetlenné tenné, hogy akár fél lábbal része maradjak ennek az egykor szebb napokat megélt pártnak. A frakcióból való kilépésem, ami a jelenlegi tudásom szerint az LMP-frakció megszűnését is eredményezi, akkor történik meg hivatalosan, ha megbizonyosodtam róla, hogy a frakciónál dolgozó munkatársak egzisztenciális helyzete potenciálisan biztosított, de mindenképpen még ebben az évben” – írja a balliberális politikus.

Schiffer András is reagált Csárdi Antal LMP-ből való kilépésére, a Facebook-bejegyzése alatt kommentben ezt írta:

A mandátumodat nem kéne véletlenül visszaadnod? Tudod, amit kizárólag Ungár Péternek és Gyurcsány Ferencnek köszönhettél, 2018-ban is és 2022-ben is.