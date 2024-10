Egymillió forintot kap, aki családjával Eperjesen telepszik le

Egymillió forint támogatást ad a településre költöző családoknak Eperjes önkormányzata – adta hírül a Csongrád-Csanád Vármegyei Hírportál.

Kabai Mátyás, a település polgármestere a Délmagyar megkeresésére elmondta, a település célja, hogy a lélekszám ne csökkenjen tovább:

– Elöregedő település vagyunk, a terveink között kiemelt szerepet kap az idősekről való gondoskodás, de a település hosszú távú jövőjét is szem előtt kell tartanunk, ezért növelnünk kell a lélekszámot – mondta a lapnak a polgármester, kiemelve, hogy jelenleg 420-an élnek Eperjesen, közülük pedig csupán 38-an tartoznak a 0-14 éves korúak közé.

A polgármester hozzátette azt is, hogy öt évvel ezelőtt közel 80 lakost veszített el a település, többek között a Covid-világjárvány miatt is, viszont szeretnék felpezsdíteni a települést, illetve megtartani s helyi fiatalokat is. A költségvetés alakulása és a megtakarítások miatt most a képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy letelepedési támogatást nyújthasson, a tervek szerint pedig évente négy-öt millió forint jutna a célra – írta a Délmagyar.

A rendelet szerint a támogatás a 45. életévüket be nem töltött házasoknak, élettársaknak vagy a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek jár. Feltétel a magyar állampolgárság. Erkölcsi bizonyítványt kérnek és kereseti igazolás is szükséges, bejelentett munkahellyel. Tíz évre kell aláírni a szerződést, ha korábban elköltöznek, kamatostul kell visszafizetni a pénzt. A támogatást helyben lakó fiatalok és máshonnan érkezők is kérhetik házvásárlásra, új ház építésére, telekvásárlásra vagy felújításra

– derült ki a cikkből.