Elhunyt id. Gryllus Vilmosné, a Kaláka zenekarból ismert Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos édesanyja. A gyászhírt Gryllus Dániel lánya, Gryllus Dorka osztotta meg közösségi oldalán. Id. Gryllus Vilmosné százéves volt.

– Így maradsz velem örökre, ezzel az el nem múló, szerető, biztató mosollyal az arcodon. Hálám és szeretetem örök – búcsúzott százéves nagymamájától Gryllus Dorka színésznő.

Mint azt a Story magazinban korábban elárulta, nagymamája világhírű feltaláló volt, a cukoriparban alkotott nemzetközileg is elismert találmányokat, még egy amerikai magazinban is szerepelt első nőként. Az interjú idején egy négygenerációs házban élt vele és a szüleivel. Az idős hölgy akkor szinte már csak feküdt, néha még beszélgetett, néha tudta, ki az unokája, néha nem. – Nagyon örülök, hogy itt van még velünk. Sok mindenben ő a példaképem, a hosszú életben is – fogalmazott Gryllus Dorka.