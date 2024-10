Erre érdemes koccintani: a világ legjobb borászai gyűlnek össze Tokajon

A Tokaj-Hegyalja Egyetem második alkalommal szervezi meg a Tokaj Wine Congress nemzetközi kongresszust, melynek a világörökségi Tokaji borvidék ad otthont – tájékoztatták lapunkat a szervezők. Mint írták, a Debreceni Egyetemmel közös szervezésű szakmai esemény Sárospatakon és számos Tokaj-hegyaljai helyszínen valósul meg 2024. október 27. és 30. között.

Miért tartják a kongresszust?

A kongresszus célja, hogy a tizennégy országból érkező külföldi szakemberek, kutatók, borászok és szőlészek előadásaival a magyar szakma képviselői átfogó, naprakész elméleti és gyakorlati ismereteket kapjanak e tudományterület friss kutatásairól, technológiai eredményeiről, valamint a szőlészethez és borászathoz kapcsolódó szolgáltatási ágazatok innovatív lehetőségeiről, amelyek gyakorlati alkalmazása hozzájárulhat a szektor fenntarthatóságához és versenyképességéhez.

– Fontosnak tartjuk, hogy a kongresszuson olyan innovatív megoldásokról essen szó, amelyek választ adnak a szőlészetben és borászatban folyamatosan felmerülő kérdésekre. Sok probléma globális jelentőségű, melyekre a külföldi kollégákkal közösen keressük a gyakorlatorientált megoldást.

A Tokaj-Hegyalja Egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a szakma nemzetközi és hazai képviselői megosszák legújabb kutatási eredményeiket a szakemberekkel és a szélesebb közönséggel is

– fogalmazott Kéri Szabolcs, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora.

Ötféle tematika

A kongresszus öt tematikus szekcióban zajlik majd, amelyek mindegyike a szőlészet és borászat aktuális kérdéseit tárgyalja. A környezeti és gazdasági fenntarthatóság, a hatékonyság javítása, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a digitalizáció és robotika alkalmazhatósága a munkafolyamatokban kiemelt témaként szerepel a programban.

A borászat területén a természetes édes borok készítésének új kutatási eredményei mellett szó lesz a buborékos italok, a gyöngyöző és habzóborok, valamint a pezsgőkészítés legfrissebb fejlesztési irányairól is.

Emellett külön szekció foglalkozik majd a bor és az egészség kapcsolatával, ahol a Tokaj-Hegyaljai Egyetem erre irányuló kutatásainak eredményeit ismerhetik meg a résztvevők. A kutatások a tokaji borok egészségügyi hatásait vizsgálják, nemzetközi szakértők pedig beszámolnak majd a borok bioaktív vegyületeinek hatásairól.

Az örökségvédelem és borturizmus szekcióban a szőlészet és borászat kulturális öröksége mellett a borturizmus legújabb trendjei és annak kutatási eredményei éppúgy napirenden lesznek, mint a bor írott öröksége vagy a művészetekben való megjelenése. A kongresszus szervezői a helyszínválasztással is alátámasztják az épített örökség és a borkultúra kapcsolatának fontosságát. Az ember és természet együttes tájalakító munkáját megtestesítő helyszín a világon egyedülálló, ezért is érdemelte ki Tokaj-Hegyalja 2002-ben a világörökségi címet. A szakmai és szabadidős programok alkalmával a résztvevők személyesen is megismerhetik e különleges tájegységet.

A borászat közgazdaságot érintő témái között dolgozzák fel a borágazat versenyképességének fenntarthatóságát, a márkaépítés fontosságát, a fogyasztói szokások változását. A harmadik napon a szekciók témái bővülnek, így kerül terítékre a borászati oktatás jövője is – olvasható a közleményben.