Erre nincsenek szavak: így gyalázkodtak a tiszások Potápi Árpád János halálhíre alatt

Felbugyogott az internet mocska a kormány államtitkárának halálhíre után. A tragikusan váratlanul elhunyt Potápi Árpád János haláláról a Tisza Párt belső csoportjában is megemlékeztek, és posztolt róla Magyar Péter is. A tiszások reakcióira nem kellett sokáig várni, sokan nácizták vagy románozták a volt nemzetpolitikáért felelős államtitkárt. Akadt olyan is, aki azt kívánta, bárcsak más kormánypárti politikusok is meghalnának.

– Mocskos fideszes volt, s ezt nem tudom elnézni. Hullik a férgese! – írta egy nethuszár. Egy másik tiszás azt írta, vélhetően a kormánypárti politikusnak címezve: Bár mindnyájan így járnátok! – Meghalt egy náci? – kérdezte valaki. – Majd gyorsan a nyomok eltüntetése végett elhamvasztják – ahogy szokták – záporoztak a kegyeletsértő kommentek.

A Tisza Párt támogatóinak kommentjeit itt lehet elolvasni: