Hont András Magyar Péternek: Idefigyelj, pupák!

„Kezd ahhoz hasonlítani, amit játszol, mint amikor a gyerek megy haza a bizonyítvánnyal, már az ajtóban áll, tudja, hogy pillanatokon belül az apjánál lesz, mégis kitart amellett, hogy színjeles. Csak te még ezt is túltolod, amikor az öreg már látja, hogy hatból buktattak, te még akkor is darálod, hogy de hát az mind ötös” – írta közösségi oldalán Hont András, majd hozzátette, amikor már kinn van a Kehi-jelentés a megállapításokkal, még akkor is hajtogatod, hogy a hivatal megállapítás nélkül zárta le a vizsgálatot.

Én ezzel nem tudok mit kezdeni, személyiségzavarokkal nem foglalkozom, de az amúgy is beteg magyar nyilvánosság miatt a tényeket és a józan észt ne likvidáljuk már teljesen. Mivel a hosszabb szövegek értelmezése, ahogy látom, gondot okoz, ezért berakom csak a szösszenetedet és az azt cáfoló részeket. Sajnos lerajzolni nem lehet, és óvodai jelekkel sem tudok kommunikálni, de remélem, hogy az O1g-hőbörgésen edződött követőid nem épültek le annyira, hogy ne tudják értelmezni

– írta Hont, lezárva a Kehi-jelentés kapcsán közte és Magyar Péter között kialakult vitát. Ezt követően bejegyzésében Hont András a Tisza Párt vezetője által neki címzett sorokkal kezdett foglalkozni.

Fölhánytorgatod, hogy Dezső Andráshoz hasonlóan jogellenesen szereztünk meg és hoztunk nyilvánosságra egy dokumentumot. Valószínűleg elegánsabb lett volna, ha valamelyik hozzátartozónkkal folytatott beszélgetést rögzítjük titokban és tesszük közzé, de nem stílusunk

– emelte ki a publicista, majd hozzátette, a lapok viszont már csak így dolgoznak: ilyen-olyan forrásokból információkhoz, dokumentumokhoz jutnak, azután, ha a közérdek így diktálja, lehozzák.

Mindezzel együtt nagyon örülök, hogy a Diákhitel Központnál eltussolt ügyeid és az én gyalázásom ismét remek alkalmat jelentettek, hogy posztolj egy képet magadról

– zárta a bejegyzését Hont András.