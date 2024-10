Kicsi szuverenitás: egyre inkább kiderül, hogy mit képvisel Magyar Péter

Brüsszel olyan intézkedéseket vár el Magyar Pétertől és a Tisza Párttól, mint a rezsicsökkentés eltörlése – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Lajkó Fanni, az AK elemzője. Magyar most kezdi megtölteni tartalommal a politikát, eddig csak a kommunikációs színtéren próbálta az ötleteit előadni. Most már a gyakorlatban is megmutatkozik, hogy mit képvisel – fejtette ki az elemző Magyar Péternek a hazánk szuverenitását csökkenteni kívánó eszmefuttatása kapcsán, amivel szerinte közelebb kerülhetnénk az uniós forrásokhoz.

Zila János ahhoz hasonlította a helyzetet, mint mikor egy munkahelyen az ellenkező nemű főnöke azt mondja neki, hogy „Bocsika, most akkor a fizetésed egy részét, ami neked jár, mert elvégezted a munkádat, meg a szerződésed szerint ez így kellene hogy működjön, de csak akkor kapod meg ezt a részt, ha bizonyos örömökben részesítesz engem”. Magyar Péterék azt mondják, hogy oké, de akkor csak egy részét csináljuk meg ennek. Persze vannak, annak örömmel vetnék bele magukat az egészbe, láttuk már ezt a baloldalon – fejtette ki az AK elemzője.