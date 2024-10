Magyar Péterék az LMBTQ-lobbi mellett szavaztak

„A politikában fontosak a szavak, de ennél is fontosabbak a tettek. Ezek leggyakrabban szavazatokon keresztül mutatják meg magukat. Így van ez a Tisza Párttal is” – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő. A kormánypárti politikus arról számolt be: Magyar Péter ugyan nem vett részt a múlt heti plenáris ülésen, így a szavazásokon sem, de a képviselőtársai igen.

„S ha már ott voltak, most is »egyfajta kötelességüknek« érezték, hogy kövessék az európai néppárti irányvonalat. Nemcsak a migrációs paktum, hanem az LMBTQ ügyében is. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy Strasbourgban megszavaztak egy olyan előterjesztést, amely alapján több pénzt kellene biztosítani az LMBTQ-propagandára” – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

Mint írta: a megszavazott rész úgy fogalmaz, hogy elegendő uniós támogatást kell biztosítani az LMBTIQ+ jogok védelmének előmozdításához, és tovább kell erősíteni a civil szervezetek és újságírók ezzel kapcsolatos munkáját.

„Egy másik szavazatukkal kiálltak amellett, hogy továbbra is tartsák vissza a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Szavazataik így egy eléggé egyértelmű Tisza-politikát rajzolnak ki: az elosztásról szóló migránspaktumra mehet több pénz, az érzékenyítésre mehet több pénz, Magyarországra viszont ne menjen.

A tiszás képviselői névtáblák lehet, hogy újak, de amit látunk, az ugyanaz a régi liberális lemez. Hiba nélkül vették a momentumos stafétabotot”

– zárta sorait a kormánypárti politikus.