Történelmi eseményre készül az új önkormányzati ciklusban Székesfehérvár

A június 9-i önkormányzati választáson a 14 egyéni képviselői mandátumból tizenhármat a Fidesz jelöltjei, egyet pedig egy függetlenként induló jelölt nyert el. Kompenzációs listáról jutott a testületbe a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Fehérvárért Közösen Egyesület 2-2 képviselője, valamint a VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület és a Mi Hazánk.

A közgyűlés a helyi demokráciát erősítve módosította a szervezeti és működési szabályzatát, amely alapján a frakcióalapításhoz az eddigi három helyett két képviselő elegendő. Ennek megfelelően a polgármesterrel együtt 14 tagú Fidesz-frakció mellett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Fehérvárért Közösen Egyesület is frakciót alapított.

A képviselők titkos szavazáson egyhangúlag döntöttek az alpolgármesterek személyéről is. Cser-Palkovics András javaslatának megfelelően a polgármester általános helyettese és az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere Róth Péter (Fidesz) lett. Mészáros Attila (Fidesz) a humán területekért, városüzemeltetésért és a közlekedésért, Lehrner Zsolt (Fidesz) a gazdaságért és a városi kulturális intézményeinek irányításáért, Horváth Miklós Csaba (Fidesz) társadalmi megbízatásban a civil szervezetekkel, nyugdíjas közösségekkel, meghatározott sporthoz és jóléthez tartozó területekért felelős alpolgármester lett.

Határoztak arról is, hogy a képviselő-testület mellett változatlanul négy bizottság működik majd. Döntés született a tanácsnokokról is: a közvetlen EU-s források és a környezetvédelmi tanácsnoki feladatok betöltésére a korábbi baloldali szervezeteket tömörítő Fehérvárért Közösen Egyesület, a vagyongazdálkodási, valamint a közműszolgáltatási tanácsnoki feladatok ellátására a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a városfejlesztési tanácsnok tisztségére a VÁLASZ, a közlekedési tanácsnoki tisztségre pedig a Mi Hazánk tesz javaslatot, a további tanácsnoki helyeket pedig a Fidesz tölti be.