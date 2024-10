"Ma nem lesz főpolgármester-helyettese Budapestnek"- kezdődik a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése, kövesse nálunk élőben!

A főpolgármester-helyettes megválasztása kapcsán kialakult patthelyzet legfontosabb előzménye, hogy Magyar Péter nyáron tett politikai alapú nyilatkozatai mentén gyakorlatilag hat főre szűkítette le a Tisza Párt által elfogadható jelöltek körét. Mivel azonban az összeférhetetlenség miatt ebből Baranyi Krisztina és Kovács Gergely polgármesterek jogi alapon kiestek, csupán négy fő maradt: Döme Zsuzsa (bár IX. kerületi alpolgármesteri munkájával alig lenne összeegyeztethető), Gál József, Szilágy Anna és Vitézy Dávid.

Utóbbi jelölése elől maga a főpolgármester sem zárkózott volna el, de csak akkor, ha csomagban adhatja mellé Kiss Ambrust is.

Magyar Péter és Vitézy Dávid között a legfőbb egyetértés abban van, hogy a főpolgármester – a többi polgármesterhez képest – extrém módon széles jogköreit vissza kellene vágni. A jelenlegi szabályok alapján a legerősebb ütőkártyáknak a korlátlan számú és indoklás nélküli főpolgármesteri vétó, a csak 4/5-ös többséggel feloszlatható képviselő-testület, illetve az, hogy szervezeti és személyi ügyekben csak a főpolgármester javaslata alapján szavazhat a közgyűlés.

Ez utóbbiról várhatóan pénteken parázs vita lesz, különösen az szmsz módosítása kapcsán, hiszen a Karácsony által előterjesztett szervezeti és működési szabályzatról a képviselők csak az igen vagy a nem gomb megnyomásával dönthetnek. Az még jelenleg kérdéses, hogy módosító indítványt egyáltalán be lehet-e nyújtani hozzá. A főpolgármester értelmezése szerint csak arról lehet szavazni, amivel ő egyetért, a törvény betűje szerint azonban szervezeti és személyi ügyekben is csak kizárólagos előterjesztési joga van, amit más jogértelmezés szerint szabadon lehet módosítani, a módosítókról pedig külön is lehet szavazni. Abban viszont egyetértés van, hogy Karácsony ellenében nem lehet semmit keresztülvinni a közgyűlésben.