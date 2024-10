Épp időben: Karácsonynak több mint 100 nap kellett ahhoz, hogy egyeztetést kezdeményezzen a legnagyobb fővárosi frakcióval

A HírTV Napi aktuális című műsorában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP budapesti közgyűlési frakcióvezetője volt a vendég, akivel a Fővárosi Közgyűlés megalakulásáról beszélgetett Velkovics Vilmos műsorvezető.

– Holnap ül össze az új fővárosi közgyűlés, ilyen bizonytalanság a rendszerváltás óta még nem volt. Két nappal ezelőtt volt ugye egy egyeztető ülés, amit Karácsony Gergely hívott össze, ön is ott volt rajta. Én azt hittem, hogy ez valami vicc, hogy arról van szó, hogy ki ül a Fidesz frakció mellé, vagy ki nem. Miről volt egyáltalán ott szó? – kérdezte a műsorvezető, amire Szentkirályi Alexandra ezt válaszolta:

– Egy olyan egyeztetés, amire az összes frakcióvezetőt meghívta, jelzem, hogy ez volt az első alkalom, hogy velem bármifajta egyeztetést, beszélgetést kezdeményezett a főpolgármester úr úgy, hogy közben azért mindenféle sajtóinformációkból, meg kiszivárgott hírekből pontosan tudjuk, hogy például Magyar Péterrel, Magyar Péter lakásán, limonádézgatás közben. Egyeztetés zajlott Vitézy Dáviddal, a Kutyapárttal, ők egyeztettek kettesben külön, tehát Magyar Péter is folytat saját egyeztetéseket, Karácsony Gergely is egyeztetett Magyar Péterrel,

tehát úgy látszik, itt mindenki mindenkivel egyeztetett, éppen csak a legnagyobb felhatalmazást bíró Fidesz-KDNP frakcióval nem egyeztetett a főpolgármester.

Szóval így indultunk neki ennek a megbeszélésnek. Én azt hittem, hogy akkor legalább utolsó pillanatban a közgyűlés alakuló ülés előtt odamegyek és akkor érdemi napirendekről, témákról, közbiztonság, közlekedés, hajléktalanság, valahogy erről lesz szó, hogy ezekre milyen megoldási javaslatokat tudunk közösen támogatni. Ehhez képest azonban az egész egyeztetés nagyjából bizottsági helyek osztogatásáról szólt. Kinek hány embere hova menjen? Illetve egy másik nagyon fontos téma, a fővárosi szervezet és működési szabály. Szerintem a nézőknek ez azért olyan kevéssé életbevágó téma.

A frakcióm tett is ezekhez több javaslatot. Például azt javasoltam, hogy a képviselők dolgozzanak már egy kicsit többet egy kicsit kevesebb pénzért, tehát legyen kevesebb bizottság és szüntessük meg ezt a vízfejűséget, ami most van a Fővárosi Közgyűlésben, ez nem talált például elfogadásra. De azért mi meg fogunk próbálni dolgozni akkor is, hogyha ezt a másik oldalon azért kevésbé kultiválják.

– Azért ehhez többség kell, tehát itt meg kell szavazni, hogy ez milyen nehézségeket okoz. De hát egy főpolgármesterhelyettest is meg kellene most nevezni és kellene róla szavazni, Karácsony Gergely azonban elmondta, hogy nem jelöl senkit. Mire utal ez politikai szempontból? – kérdezte Velkovics Vilmos, amire a Fidesz fővárosi frakcióvezetője ezt felelte:

– Én úgy látom a helyzetet, hogy szerintem az van, hogy itt az említett szereplők között már kialakult gyakorlatilag egy hatalmi egység. Egy ilyen nagyon színes szivárvány koalícióban összeszervezték magukat, amiben benne van Karácsony, benne van Magyar Péter, aki annak ellenére, hogy nem ül be a közgyűlésbe, de azért a limonádét itt kavarja a háttérben, benne van Vitézy Dávid, és azért a Karácsony Gergely körüli emberek is, akikhez nagyon ragaszkodik. Azt sem értem, hogy

ez a Gyurcsány Ferenc sem ment olyan nagyon-nagyon messzire, csak egy kicsit el van dugva, tehát összeállt egy ilyen színes koalíció, de a licitháború, meg az osztogatás, azon még úgy látom, hogy megy egy kicsit egymással a vita. Úgyhogy egy teljesen komolytalan helyzettel fog holnap találkozni a közgyűlés, jelesül azzal, hogy úgy, hogy van egy balliberális támogatottságú főpolgármester és van egy balliberális többségű közgyűlés, mégsem tudnak főpolgármester-helyettest jelölni, akit a többség megszavazna. Tehát ezek az emberek akarnak várost vezetni? Ez teljesen komikus.

– Ugye ön azt mondta, hogy ön majdnem biztos abban, hogy Vitézy Dávid lesz végül is Magyar Péter támogatásával, a főpolgármester-helyettes. Miért ilyen biztos ebben? – kérdezte a műsorvezető, amire Szentkirályi Alexandra ezt válaszolta:

– Hát ugye azért erről szivárogtak ki szintén információk. Ugye annyi egyenesség nincs itt a szereplő felek között, hogy kiálljanak és őszintén elmondják, hogy mi zajlik itt a szobákban, a füstös szobákban az egyeztetéseken. Ezt gyakorlatilag most már nagyjából megerősítették rákérdezések alapján a sajtónak az érintettek is. Én viszont egy elképesztő nagy árulásnak tartom ezt Vitézy Dávid részéről.

– Végül is a budapesti választók minimális többsége nem váltotta le Karácsony Gergelyt. Nagyon pici volt ez a különbség, de induljunk ki abból, hogy nem sikerül végül is főpolgármester-helyettest választani, ugye akkor Sára Botond főispánként kijelöl valakit. Szóba került az is, hogy esetleg az ön nevét dobná be. Ön cáfolta ezt ma délután. De miért? Végül is ön volt már főpolgármester-helyettes, van tapasztalata ebben, a politikai befolyása nőne vele. Miért nem? – kérdezte Velkovics Vilmos, amire a Fidesz fővárosi frakcióvezetője ezt felelte:

– Egész egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy egy olyan helyzetet kell előállítani, ahol a budapestiek ügyeivel lehet foglalkozni a Fővárosi Közgyűlésben és a fővárosi önkormányzati munkában. És hogyha egymásra erőszakolnak egy főpolgármestert és egy ellenzéki helyettest, azt gondolom, hogy az nem azt segíti elő. Én tényleg azt gondolom, hogy őszintén mindenkivel és a Fővárosi Közgyűlésben is remélem, hogy holnap lesz lehetőségünk itt a baloldali osztogatás mellett megmutatni, hogy mi viszont dolgozni szeretnénk, van is három javaslatunk, tehát én és a frakció is szerintem mindenkivel szívesen együtt dolgozik, együttműködik annak érdekében, hogy a budapestiek ügyei haladjanak. Tehát azért mondjuk ki, hogy a nyertesnek, a győztesnek nem csak jogai, hanem felelőssége, meg kötelessége is van. Tehát Karácsony Gergely elindult ezen a választáson, és megnyerte ezt a választást. Illetve ott van mellette több olyan frakció, aki szintén balliberális oldalon mondható tulajdonképpen egy gondolkodói körnek. Nekik meg kell tudni oldani azt a feladatot, ami a beugró feladat, hogy legalább egy helyettest közösen tudjanak, vagy akár több helyett is közösen meg tudjanak választani. Tehát ha itt megbukik a dolog, akkor én azt gondolom, hogy egy ilyen csapatra az ember komolytalan dolgokat se bízzon, főleg ne egy olyan komolyat, mint a városvezetés.

– Említette, hogy van három javaslatuk, és ebből az egyik, hogy meg kell erősíteni a rendészeti tevékenységet, a hajléktalanok körében kellene egy felmérést, hogy egyáltalán tudja a főváros, mi a helyzet, és kéri vissza azt a háromezer kukát, amit leszereltek. Ha erre letesz Karácsony Gergely egy használható, jó javaslatot, akkor önök meg fogják azt szavazni? – kérdezte a műsorvezető, amire Szentkirályi Alexandra ezt válaszolta:

– Mi letettünk három javaslatot ebben a témában, úgyhogy igazából most a közgyűlésen múlik, hogy meg fogja-e a közgyűlés szavazni ezt a három javaslatot. De azt gondolom, hogy nagyon nehéz vitatkozni velük, illetve a javaslatoknak a konstruktivitásával és az irányával. Ugye az egyik arról szól, hogy Karácsony Gergely helyettese elkotyogta egy interjúban, hogy halvány lila fogalmuk sincsen, hogy hány hajléktalan ember él Budapesten. Na most hogyan lehetne ezt a szemmel látható problémát kezelni?