Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergelyéknek fogalmuk sincs, hány hajléktalan él Budapesten!

Mi pontosan ezért terjesztettük be a Fővárosi Közgyűlés elé, hogy készítsenek tervet a közterületen életvitelszerűen tartózkodó személyek számának felmérésére. Emellett a főváros készítsen tervet arra, hogy hogyan lehet megerősíteni az ellátórendszert, hogy azok, akiknek szükségük van rá, be is menjenek ezeket a férőhelyeket igénybe venni. Remélem, hogy a javaslatunk támogatásra talál, mert ez a helyzet sem a hajléktalanságban élő embereknek, sem pedig a budapestieknek nem jó. Az biztos, hogy mi itt leszünk és harcolunk a budapestiek ügyeiért – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.