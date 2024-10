Vészesen terjednek az ágyi poloskák a VIII. kerületben

Budapesten bárhol össze lehet szedni az ágyi poloskát

Az ágyi poloska nem a koszra jön, gyakorlatilag teljesen mindegy, milyen a közege, terjedése leginkább az influenzára hasonlít. Közösségben is össze lehet szedni, hiszen sosem tudni, hogy a moziban a szomszédunk, egy utas a buszon, vagy éppen a kollégánk otthonról nem hurcolt-e véletlenül magával egy-két poloskát. Kétféleképpen kerülhet a lakásba: vagy a saját lábán, vagy mások beviszik a ruhájukon, a cipő talpán. Az ágyi poloska jelenléte hotelekben, szállodákban, apartmanokban sem ritka. A vérszívó első megjelenésétől a probléma felismeréséig átlag harminc nap telik el, ami azt is eredményezheti, hogy a harmincadik napon már ötven kikelt ágyi poloskával is lehet számolni. Ebből a kifejlett ivarérett poloska száma elérheti húszat, amik addigra már akár nyolcvan-száz kikelésre váró petét is rakhattak. Kiirtani nagyon nehezen lehet.