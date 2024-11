Azahriah lenyomta utolsó koncertjét, megerősítette: visszavonul

Határozatlan időre, de biztosan eltűnik a rivaldafényből Azahriah, aki utolsó koncertjét november 2-án adta a pozsonyi Majestic Music Clubban.

Lehet olvasni a médiában, hogy megfáradtam, meg ilyenek, én nem érzem magam fáradtnak, de arra kell az idő, hogy amikor visszajövök legközelebb, akkor a lehető legjobb műsort adjuk nektek

– búcsúzott a pozsonyi koncertje végén a közönségétől, de előtte hangsúlyozta, hogy ez tényleg az utolsó koncertje volt, vagyis szóban is megerősítette azt, amit már közel egy hónapja kitett a Youtube-csatornájára: bizonytalan időre visszavonul.

Azahriah pályafutása zenészként

Azahriah, a fiatal és tehetséges magyar előadó pályafutása a 2020-as debütáló albuma, az I’m Worse megjelenésével kezdődött. Ezt követte a DESH-sel közös, Rét című dal, amely felkerült a Mahasz slágerlistájára, és megteremtette az alapot a későbbi sikerekhez. Az Azahriah-projekt célja mindig is egy öt-hat éves időkeretben teljesítendő pályafutás volt, és a kezdetektől megállíthatatlanul haladt előre a kitűzött cél felé.

A koncertezésben is gyorsan szintet lépett. Első zenekaros fellépésére 2021-ben került sor a MONYO Landen, amit rövidesen egy Budapest Park-beli fellépés követett, amely hatalmas érdeklődést váltott ki a rajongók körében. Azahriah a következő években több telt házas koncertet is adott a Parkban, amelyek látványos, professzionális show-elemekkel gazdagodtak, tükrözve művészi fejlődését és elkötelezettségét.

2021-ben elnyerte az MTV EMA legjobb magyar előadó díját, amely tovább növelte ismertségét.

Szexbotrányba keveredett, de ez sem törte meg a karrierjét

Az ezt követő évben szexbotrányba keveredett, egy szolnoki koncert után videóra vették, ahogy egy rajongójával közösül egy mobilvécé mögött. Miután a videó futótűzként kezdett terjedni a közösségi médiában, rengetegen megismerték Azahriah nevét. Az így szerzett ismertséget egy kis idő elteltével Azahriah tudatosan kezelte és a negatív híreket is saját javára fordította. A helyzet pikantériája, hogy Azahriah az eset idején párkapcsolatban volt egy influenszerként is ismert Luna nevű hölggyel, kapcsolatukról a közösségi médiában is jó pár dolgot megosztottak.

Korábban egyébként Baukó Attila is youtuber volt, Paul Street néven készített videókat, amelyekben sokat mesélt az életéről is követőinek.

Koncert a Puskásban, háromszor

2023-ra aztán Azahriah csúcsra ért, a Papp László Budapest Sportarénában adott telt házas koncertet, ezzel a legfiatalabb hazai előadóként lépve színpadra ilyen nagy közönség előtt. A Puskás Arénában tartott koncertet egyetlen hétvége alatt kétszer is megismételte, ezekre az alkalmakra pedig szinte minden jegyet eladott. A három telt házas koncert mérföldkőnek számít a magyar zenei életben, ilyet eddig még más nem csinált.