Szigorítja a kormány a reklámtörvényt, tiltják az alkohol megjelenítését

A kormányzat szigorítja a reklámtörvényt: az egészségügyi és az oktatási intézmények közelében ezentúl tilos lesz alkoholtartalmú italokat reklámozni. A módosítások nemcsak a hagyományos szabadtéri hirdetésekre, hanem a kirakatokra is kiterjednek, így a kereskedőknek is figyelniük kell a változásokra. Azonban továbbra sem világos, hogy pontosan mit takar az a kitétel, miszerint a reklám „közterületről látható” helyen sem jelenhet meg.

A legfrissebb Magyar Közlöny egy új törvénymódosítást tartalmaz, amely a gyermekek védelmére hivatkozva korlátozza az internetes pornográf tartalmak hozzáférhetőségét és szigorítja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozásokat. A cél, hogy a kiskorúak ne férjenek hozzá ilyen jellegű tartalmakhoz, ezért a videómegosztó platformoknak is új előírásokat vezetnek be.

Emellett a gazdasági reklámtevékenységről szóló, 2008. évi XLVIII. számú törvényt is módosítják. Eddig is tilos volt olyan reklámot közzétenni, amely veszélyezteti a gyermekek fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését, illetve öncélúan ábrázolja a szexualitást vagy népszerűsíti a nemváltást és a homoszexualitást. Most egy új ponttal bővítik a tilalmat, miszerint nem jelenhet meg olyan gyermekeknek szóló reklám, amely árukat életet vagy testi épséget veszélyeztető módon mutat be.

További szigorítások érintik az alkoholtartalmú italok reklámozását. Az új szabályok értelmében tilos lesz alkoholt reklámozni:

• sajtótermékek borítóján és weboldalak nyitóoldalán,

• színházakban és mozikban 20 óra előtt,

• gyermekműsorok előtt, alatt és után,

• játék céljára szánt termékeken és azok csomagolásán,

• egészségügyi és oktatási intézmények közelében, beleértve a kirakatokat is.

Az újdonság, hogy a tiltás mostantól a kirakatokra is vonatkozik, valamint minden olyan felületre, amely közterületről látható. Eddig a szabályozás csak a közvetlen szabadtéri reklámokra korlátozódott, most azonban szélesebb körű szigorítást vezetnek be, amely hatással lehet a kereskedők hirdetési gyakorlatára is.