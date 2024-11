Éles kritikával illette a Magyar Autóklub a fővárosi parkolás átalakítását

Az autóklub felidézte, a parkolási anomáliákkal kapcsolatban 2024. március 8-i nyilatkozatunkban már kifejezték súlyos aggályaikat és számos javaslatot is tettek, majd októberben a fővárosi képviselőket is megkeresték kezdeményezéseikkel. Továbbá jelezték, hogy összeállításuk – a helyzetelemzésen túl – rövid és hosszú távú, ma is érvényes, konkrét javaslatokat tartalmaz, amelyek nagyban hozzájárulhat a problémák hatékony megoldásához.