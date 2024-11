Furcsa szert találtak a One Direction elhunyt énekesének szervezetében

Csak és kizárólag a kábítószer volt a One Direction fiatal énekesének a gyilkosa – közölte a Drogkutató Intézet (DKI). Mint a szakmai szervezet korábban is hangsúlyozta, a kábítószer miatti halálozási statisztikák megtévesztők, hiszen ez a haláleset sem kerül bele ebbe a kimutatásba. Liam Payne október 16-án vesztette életét, miután kiesett egy Buenos Aires-i hotel harmadik emeletéről, szervezetében pedig kábítószert találtak az elsőleges toxikológiai jelentés szerint. A szerek között kimutattak egy eddig itthon alig említett pszichedelikus drogot is, a „rózsaszín kokaint”, ami valójában nem kokain.

Miből áll a rózsaszín kokain, ami nem is kokain?

A rózsaszín kokain jellemzően ketamin és illegális anyagok, például metamfetamin, MDMA (más néven molly vagy ecstasy), opioidok vagy új pszichoaktív anyagok porszerű keveréke, de a drogkoktél tartalmazhat koffeint is.

A rekreációs drog a neve ellenére egyáltalán nem tartalmaz kokaint, színét pedig az ételfestékektől kapja.

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala szerint a ketaminvezérelt drogok folyékony adagokban is megjelennek, „boldogvíz” és „k-por tej” néven. Ezek és más, „rózsaszín kokainnal” kapcsolatos kábítószerek népszerűek Latin-Amerikában és Thaiföldön.

Az ENSZ frissített dokumentuma figyelmeztet: a nagy dózisú ketamin, amelyet orvosi rendelvényen kívül használnak, szív-ér rendszeri, valamint légúti mérgezést, valamint egyéb káros hatásokat okozhat, mint például húgyhólyagproblémák, szorongás, pánikrohamok, szívdobogásérzés, mellkasi fájdalmak, depresszió súlyosbodó tünetei, valamint növelheti a meglévő mentális egészségügyi problémákat, amelyek beszédképtelenséghez is vezethetnek.

Hogyan hat és mennyire veszélyes a szer?

Nehéz lehet meghatározni, hogy a kábítószerkoktél milyen hatással lehet valakire a fogyasztás után, mert a rózsaszín kokaint illegális kábítószerekkel keverik, és az emberek reakciói az utcai drogokra gyakran eltérőek. A lehetséges mellékhatások változhatnak, de magukban foglalhatják a szorongást, a hallucinációt, az émelygést és a hányást, a megnövekedett pulzusszámot és a vérnyomás-emelkedést, valamint a testhőmérséklet emelkedését.

A mellékhatások között számontartják a fizikai vagy a szexuális zaklatásra való erősödő késztetést is. Payne esetében a szer az agressziót növelte meg az énekes szervezetében.

Nem sokkal Payne halála előtt a szálloda recepciósa felhívta a segélyhívót, és bejelentette, hogy egy alkoholtól és kábítószertől megrészegült vendég feldúlta az egész szobát.

A telefonáló hozzátette: a vendég erkélyes szobában van, és egy kicsit tartottak attól, hogy életveszélyes dolgot csinálhat. A boncolás megállapította, hogy az énekesnek 25 sérülése volt, amelyek összeegyeztethetők a magasból való esés okozta sérülésekkel, és halálának oka politrauma, belső és külső vérzés volt.

A rózsaszín kokain nagyon veszélyes lehet, mivel jellemzően depresszánsok és stimulánsok keveréke, melyek minden szervezetre másképp hatnak, de előbb vagy utóbb romboló hatást fejtenek ki. Abban nem lehet bízni, hogy a dílerek a vevőknek a kívánt terméket adják el, ezért a kábítószerpiac most veszélyesebb, mint valaha. A gyakran használt rózsaszín kokaint egyébként a klub- és partijelenetekben emlegették egy Sean „Diddy” Combs zenemágnás elleni perben is – hívta fel a figyelmet a DKI.