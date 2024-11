Gyermekvédelmi és egyházellenes aktivistának csapott fel Orosz Anna

Elképesztő árnyékbokszolást hajtott végre az elmúlt időszakban a mára láthatatlan támogatottságúvá váló Momentum újbudai országgyűlési képviselője, Orosz Anna. A politikus ugyanis az elmúlt időszakban egy minikampányt indított a gyermekvédelemért, és az egyházak támogatása ellen. Nemrég egy, a közösségimédia-oldalán közzétett posztjában Orosz Anna azt nehezményezte, hogy

2025-ben a kormány negyven százalékkal több költségvetési forrást fordít az egyházak támogatására.

A Momentum országgyűlési képviselője kiemelte, mindeközben a kormány nem emelte a gyermekvédelemre szánt forrásokat, a jövő évben is 22,6 milliárd forintot szánnak rá. Majd pedig a pártját és saját magát is a gyermekjogok védelmezőjének állította be.

Mindezt annak ellenére tette, hogy Orosz Anna hallgatott, és megpróbált láthatatlanná válni, amikor Újbudán egy óvodai pedagógiai asszisztenst – aki a polgármesterrel tanácsadói szerződést is kötött – letartóztattak szexuális kényszerítés gyanújával.

Orosz Anna eltűnésének feltehetően az volt az oka, hogy 2022 előtt ő maga felelt alpolgármesterként az óvodai területért, majd miután a parlamentbe távozott, párttársa, Erhardt Attila vette át azt. Az ügyben azonban továbbra sem vállalta senki a felelősséget.

A Budai Arborétumról is hazudott Orosz Anna

A Momentum sok eredményt felmutatni nem tudó politikusa nemrég a Budai Arborétummal került vissza egy-egy pillanatra a hírekbe. Orosz Anna ugyanis azt állította, tényfeltáró anyagokból tudja, hogy 2021 óta az a kormány terve, hogy felépítenek Gödöllőn egy tízezer fő befogadására alkalmas campust, ahová átköltöztetik a diákokat, a 160 éves arborétumot pedig értékesítik.

Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora elmondta, szó sincs a budai campus, illetve a Budai Arborétum bezárásáról. Éppen ellenkezőleg, az egyetem vezetése jelenleg is egy olyan programon dolgozik, amelynek eredményeként fejlesztenék a budai campust.