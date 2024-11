Kocsis Máté üzent a távozó David Pressmannek

– Januárban elszigetelődik a beavatkozó művész – írta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője a Facebook-bejegyzésében David Pressmannek, utalva az amerikai nagykövet közeli távozására.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk David Pressman botrányokkal teli elmúlt két évéről, amit nagykövetként töltött hazánkban.

A távozó amerikai nagykövet rendszeresen beavatkozott a magyar politikába, nyíltan támogatta a baloldal hatalmi törekvéseit.

Hamarosan elhagyja a hazánkat David Pessman amerikai nagykövet, talán vissza sem néz. A diplomácia határát többször is átlépő Pressman 2022. augusztusi beiktatásától kezdve

menetrendszerűen bírálta a magyar kormányt.

Többek közt azt kritizálta, hogy Orbán Viktor a közösségi médiában támogatásáról biztosította Donald Trump volt amerikai elnököt, akivel személyesen is jó kapcsolatot ápol. Korábban arra figyelmeztetett, hogy „a magyar kormány a Kremlhez hasonlóan reagál a külső bírálatokra”, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nehezményezte, hogy Washington bírálta a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, a sajtószabadságot, valamint az országban szerintük tapasztalható magas korrupciót.

Az amerikai diplomata több alkalommal is beavatkozott a magyar politikába, első intézkedéseinek egyike az volt, hogy két magyar bírót fogadott a nagykövetségen.

Fotó: Janka Szitas

Kívülről úgy látszott, hogy Matusik Tamást és Vasvári Csabát, akik akkor nem mellesleg az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai is voltak, berendelte magához Pressman. A nagykövet gondosan járt el és az esetről még Twitteren is posztolt biztos, ami biztos alapon. Az ügy azonban bírói körökben is megütközést keltett, hiszen fordított esetben is nehezen képzelhető el, hogy botrány nélkül maradna, ha a washingtoni magyar nagykövet bekéretné egy állami legfelsőbb bíróság néhány bíráját. Az egyeztetés tavaly ősszel megismétlődött, akkor a nagykövet arról számolt be, hogy

Fontos beszélgetést folytattunk az Országos Bírói Tanács vezetőivel a tanács függetlenségének előmozdítása érdekében végzett folyamatos munkájukról és a tanácsnak a magyar igazságszolgáltatási rendszerben betöltött kulcsfontosságú szerepéről.

Az amerikai nagykövet arra is szánt mindig időt, hogy az LMBTQ-lobbi által szervezett felvonulásokra és eseményekre el tudjon menni, így idén nyáron a kormány által gyönyörűen felújított Városligetben vonult fel és piknikezett a 29. Budapest Pride résztvevőivel.

David Pressman a pride-on (Fotó: Kurucz Árpád)

Az eseményen egyébként tiszteletét tette Karácsony Gergely is. Másfél éve pedig Pressman mintegy ezer embert, köztük több balliberális politikust látott vendégül családi pride-pikniken saját Zugligeti úti rezidenciáján, a pride hónap lezárása alkalmából.