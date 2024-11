David Pressman botrányokkal teli két éve Magyarországon

Hamarosan elhagyja az országot David Pessman amerikai nagykövet, talán vissza sem néz. A diplomácia határát többször is átlépő Pressman 2022. augusztusi beiktatásától kezdve

menetrendszerűen bírálta a magyar kormányt.

Többek közt azt kritizálta, hogy Orbán Viktor a közösségi médiában támogatásáról biztosította Donald Trump volt amerikai elnököt, akivel személyesen is jó kapcsolatot ápol. Korábban arra figyelmeztetett, hogy „a magyar kormány a Kremlhez hasonlóan reagál a külső bírálatokra”, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nehezményezte, hogy Washington bírálta a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, a sajtószabadságot, valamint az országban szerintük tapasztalható magas korrupciót.

Az amerikai diplomata több alkalommal is beavatkozott a magyar politikába, első intézkedéseinek egyike az volt, hogy két magyar bírót fogadott a nagykövetségen.

Fotó: Janka Szitas

Kívülről úgy látszott, hogy Matusik Tamást és Vasvári Csabát, akik akkor nem mellesleg az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai is voltak, berendelte magához Pressman. A nagykövet gondosan járt el és az esetről még Twitteren is posztolt biztos, ami biztos alapon. Az ügy azonban bírói körökben is megütközést keltett, hiszen fordított esetben is nehezen képzelhető el, hogy botrány nélkül maradna, ha a washingtoni magyar nagykövet bekéretné egy állami legfelsőbb bíróság néhány bíráját. Az egyeztetés tavaly ősszel megismétlődött, akkor a nagykövet arról számolt be,

„Fontos beszélgetést folytattunk az Országos Bírói Tanács vezetőivel a tanács függetlenségének előmozdítása érdekében végzett folyamatos munkájukról és a tanácsnak a magyar igazságszolgáltatási rendszerben betöltött kulcsfontosságú szerepéről”.

Az amerikai nagykövet arra is szánt mindig időt, hogy az LMBTQ-lobbi által szerevezett felvonulásokra és eseményekre el tudjon menni, így idén nyáron a kormány által gyönyörűen felújított Városligetben vonult fel és piknikezett a 29. Budapest Pride résztvevőivel.

David Pressman a pride-on (Fotó: Kurucz Árpád)

Az eseményen egyébként tiszteletét tette Karácsony Gergely is. Másfél éve pedig Pressman mintegy ezer embert, köztük több baloldali politikust látott vendégül családi pride-pikniken saját Zugligeti úti rezidenciáján, a pride hónap lezárása alkalmából.

Most, amikor Magyarországon a vezetők új törvényeket hoznak a gyermekek védelmére, amikor könyveket fóliáznak le, amikor könyvesboltokat könyvek bemutatásáért bírságolnak meg, amikor szivárványos padokat rongálnak meg, most van itt az ideje annak is, hogy az Egyesült Államok megünnepelje önöket és családjaikat azzal, hogy otthont ad a Budapest Pride után tudomásom szerint az egyik legnagyobb LMBT-találkozónak, és egyben a legnagyobb LMBT családi összejövetelnek Magyarország történetében

– fogalmazott David Pressman, akinek beszédét a nagykövetség honlapján és közösségi oldalain is nyilvánosságra hozták.

Az is emlékezetes volt, amikor két éve széderesten látta vendégül Gyöngyösi Mártont, a Jobbik korábbi elnökét, aki egyedüli pártpolitikusként részt vett az amerikai nagykövet zsidó húsvét alkalmából tartott fogadásán.

Az egykori, zsidókat listázó Jobbik-elnök Pressman széderestjén (Forrás: Facebook)

A párt akkori, korábban antiszemita és rasszistsa botrányokban érintett, illetve oroszbarát elnöke ráadásul az asztalfőnél, a diplomata mellett kapott helyet, és együtt vacsorázott a Mazsihisz vezetőjével, Heisler Andrással, valamint az SZFE és más baloldali tüntetések egyik ismert szereplőjével, Nagy Ervin színművésszel, aki azóta Magyar Péter szekerét tolja. A nagykövet lépésén a hazai zsidóság képviselői is megütköztek.

Az is kiderült az amerikai demokrata adminisztáció emberéről, hogy rendszeresen egyeztetett baloldali influenszerekkel, tartalomgyártókkal vagy énekesekkel a budapesti amerikai nagykövetségen.

Az elmúlt években többen kaptak meghívást Pressman esti kis szeánszaira, azt azonban soha nem lehetett tudni, hogy pontosan mi is ezeknek a vacsoráknak a célja.

Az is említésre méltó, hogy az amerikai nagykövet például a Jólvanezígy című műsort készítők tevékenységét az idei évben több mint ötmillió forinttal támogatta.

Borítókép: David Pressman nagykövet az Egyesült Államok zászlajával vonult a pride-on (Fotó: Kovács Tamás)