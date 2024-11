Maga alá került és már a jövőt siratja a magyar baloldal Trump győzelme miatt

Amint hírét vette a magyar baloldal, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást, azonnal felütötte a fejét körükben a bizonytalanság, a haza és egyenesen a világ sorsa iránt érzett félelem. Ez derül ki számos baloldali politikus közösségi médiabeli megnyilatkozásából. Köztük olyanokéból is, akik Magyar Péterrel szövetkeznének.

A DK-ban rosszul ébredtek

Dobrev Klára például arról írt a Facebookon, hogy „a világ ma reggelre finoman szólva is kiszámíthatatlanabb hely lett”, majd arra jutott: nekik, közelebbről bizonyára a DK-nak, kell megőrizni a normalitást.

Lényegre törőbben fogalmazott videójában Gyurcsány Ferenc.

A DK elnöke előbb leszögezte, hogy jobb reggelre szeretett volna ébredni, majd arról beszélt: pocsékabb lesz a világ Trumppal, legalábbis egy darabig.

A párt vezetőinek alapállását felvéve Arató Gergely arról írt, hogy Trump várható győzelme nagyon rossz hír Európának és benne Magyarországnak. Úgy vélte, csak Putyinnak jó az eredmény, majd – alkalmazkodva a DK utóbbi időben tapasztalt agresszív kommunikációjához – a kormányt emlegetve árulózott egyet kövéret.

Fegyverek után katonák?

Trump győzelme lesújtotta Fekete-Győr Andrást is, ezt a Momentum korábbi elnöke maga tudatta a Facebookon. Némi orbánozás mellett kifejtette: az amerikai választópolgárok döntése nem csak saját országukra, hanem a globális történésekre is hatással lesz, példaként említette az orosz-ukrán háborút, s az EU és az USA közötti kereskedelmet. Fekete-Győr szerint a Trump-féle Amerika ezekben a kérdésekben is nagyon másképp viselkedik majd, mint ahogy azt például ő is szeretné.

A háború ügyében sokkal szókimondóbb volt Tompos Márton.

A Momentum jelenlegi elnöke szerint „Trump nem fog tudni békét teremteni Ukrajnában. (…) Ukrajna helyzetének a megoldása ezután elsősorban Európára fog hárulni. Az EU-nak határozott lépéseket kell tennie a következő hónapokban. (...) Oroszország nem nyerhet, Ukrajna pedig nem veszíthet. Ukrajnába azért kell fegyvereket küldeni, hogy katonát még véletlenül se kelljen!” Tompos szintén rövid úton orbánozásba fordította gondolatmenetét, így arra nem tért ki, hogy ha a fegyverküldés nem hozza meg az eredményt, akkor katonákat is küldene-e a frontra

Márki-Zay sem akart lemaradni

A rettegő hangvétel megjelent a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Néppárt bejegyzésében is, az írásnak már a címe is kijelöli az irányt: „Miért nem örülhetünk Trump győzelmének Magyarországon?” Az okfejtés ugyan nem nevezi Trumpot Puytin-bérencnek, de egyebek mellett azt fejtegeti, hogy a régi-új amerikai elnök korábban megengedőbb volt az orosz vezetővel. A háborúra utalva annyi olvasható a szövegben, hogy Trump olyan egyezséget köthet Putyinnal, amely Ukrajnának és Európának is káros. Hogy ez pontosan mit jelent, már nem derül ki.

Nem maradt csendben maga Márki-Zay Péter sem. A baloldal legutóbbi, csúfosan leszerepelt miniszterelnök-jelöltje a rá jellemző, sajátos, sokszor zavaros, de mindig provokatív stílusú bejegyzésében fekete keddről írt, Trump mellett Szájer József fideszes politikust és Bese Gergő szexbotrányba keveredett katolikus papot is megemlítve.

Még jobban politizáló Brüsszelt akarnak

Kerpel-Fronius Gábor is a billentyűk elé ült. Hosszabb elmélkedésének lényege, hogy a konnektivitás és a nemzetek Európája helyett erős EU kell közös védelemmel, hadiiparral, külpolitikával, egyre szorosabbra font integrációval és egy merészen politizáló uniós vezetéssel. Az árulózás az ő szövegéből sem maradhatott ki.

A Párbeszédhez sorolható Tordai Bence szűkszavúbb volt. A pártból kilépett, de a parlamenti frakciót mégis vezető képviselő tragikus jelzővel illette az amerikai választás eredményét, miközben üdvözölte a Tisza Párt hatalmas előnyét jelző legutóbbi hazai közvélemény-kutatás eredményét.

Hadházy sajátjait figyelmeztette

Nem maradt ki a sorból Hadházy Ákos sem, aki azzal ütött fel álláspontját, hogy