Marad a törvénytelen állapot: nem lesz Budapestnek főpolgármester-helyettese

Súlyos árat kell fizetnie a főpolgármesternek, hogy a Tisza Párt megszavazza a főpolgármester-helyettes jelöltjeit. A Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Ordas Eszter a Facebook-oldalán közölte a követeléseit Karácsony Gergellyel.

A Tisza Párt Budapest szeretné világossá tenni, hogy addig, amíg a főpolgármester nem terjeszti elő a demokratikus működés minimumát garantáló szmsz-módosítási javaslatunkat, addig a Tisza Párt személyügyi kérdésekben nem tud döntést hozni, így a főpolgármester-helyettesekről sem.

– írta Ordas. A Tisza Párt frakcióvezetőjének posztjából egyértelműen kiderült, hogy a párt nagyon szívesen működne együtt az összbaloldallal, azonban ennek ára van, amelyet a főpolgármesternek kell megfizetnie.

Karácsony Gergelynek az együttműködés létrejötte érdekében ugyanis le kellene mondania 19 jogköréről, amelyet jelenleg egy személyben gyakorol. Azonban a főváros szervezeti és működési szabályzatának módosítására a holnapi közgyűlésen idő hiányában már nincs lehetőség, így a fővárosi közgyűlés a jelen állás szerint nem fogja megszavazni sem Vitézy Dávidot, sem pedig Kiss Ambrust főpolgármester-helyettesnek.

A Tisza Párt szabotázsával így nemcsak a főpolgármester-helyettes személyét lesz képtelen megszavazni a Fővárosi Közgyűlés, hanem a felügyelőbizottsági tagok választása is tovább csúszik. A fővárosi közgyűlés pedig továbbra is törvénytelen módon működik majd. Ahhoz, hogy ez az állapot megszűnjön, meg kellenne szavazni egy főpolgármester-helyettest, aki tagja a közgyűlésnek is.