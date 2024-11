Hamarosan lemondhat David Pressman

Amikor új elnök kerül a Fehér Ház élére, akkor a politikai kinevezetteknek – íratlan szabály szerint – be kell adniuk a lemondásukat. David Pressmannek január 20-ig ezt meg kell tennie. Miután ez megtörtént, Donald Trump a saját belátása szerint kinevez valakit a helyére. A kinevezés időpontja számos tényezőtől függ – mondta a Magyar Nemzetnek Magyarics Tamás, az NKE Eötvös József Kutatóközpont John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.

David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete országa zászlajával a kezében a 28. Budapest Pride résztvevõi között a Városligetben 2023. július 15-én. MTI/Kovács Tamás Fotó: Kovács Tamás

Az ELTE professzora kifejtette, a nagykövetek kinevezése nem megy egyik napról a másikra. Az elnök egy bizonyos nagykövet kinevezését javasolja, akit meghallgat a szenátus külügyi bizottsága, majd a szenátus szavaz az adott személy lehetséges kinevezéséről.

Beszédes a hallgatás Pressmanéknál

– Az elnök fokozatosan nevezi ki az új nagyköveteket. Esélyes, hogy elsőként nem Magyarország kerül sorra, hanem például Kína, Oroszország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország és így tovább.

Az is elképzelhető, hogy 2025 nyarán vagy végén derül majd ki, hogy ki lesz a következő nagykövet

– fogalmazott a szakértő. Gyakran azokat nevezik ki, akik támogatták a hatalomra jutó pártot (ilyen volt Eleni Tsakopoulos Kounalakis is, aki Hillary Clinton kampányát támogatta), de más szempontok is közrejátszhatnak: ifjabb George Bushnak a nagybátyja is nagyköveti posztot kapott korábban. A kutató megjegyezte: amíg nem választják ki az USA budapesti nagykövetét, addig az ügyeletes ügyvivő látja el a munkáját. Az ügyvivőt nem választják ki, az aktuális nagykövethelyettes lép ebbe a pozícióba, a követhelyettes ugyanis mindig karrierdiplomata.

Neki nem kell beadnia a lemondását.

A külpolitikai szakértő kifejtette: a nagykövetek egyharmada úgynevezett politikai kinevezett, a többi karrierdiplomata. Magyarországon az utolsó karrierdiplomata nagykövet Charles Thomas volt a kilencvenes évek elején, azóta kizárólag politikai kinevezetteket ültetett Washington nagyköveti pozícióba. A Magyar Nemzet múlt pénteken elektronikus úton megkereste az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségét. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy az amerikai elnökválasztási eredmények fényében David Pressman mikor adja be a lemondását, illetve mikor távozhat hivatalából, kérdéseinkre azonban hétfő estig sem kaptunk választ.

David Pressman egyébként 2022-ben jött Magyarországra, azóta gyakorlatilag folyamatosan próbált nyomást gyakorolni a magyar belpolitikai szereplőkre.

Szijjártó Péter korábban kifejtette: míg Trump elnök előző időszaka alatt az akkori nagykövet úr arra koncentrált, hogy hogyan lehet a kétoldalú kapcsolatokat javítani, addig David Pressman az elmúlt években jól láthatóan egy ellenzéki, liberális politikai küldetésnek fogta föl az itteni munkáját. A külügyminiszter korábban azt is mondta, hogy David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete a magyar ellenzék egyik vezető szereplője, s a megnyilvánulásait is ennek megfelelően kell értékelni.

Ki volt Trump korábbi nagykövete?

David Pressman előtt David B. Cornstein volt Budapesten az USA nagykövete, őt Donald Trump elnök nevezte ki. Az Egyesült Államok szenátusa 2018. május 24-én hagyta jóvá a kinevezést, és a nagykövet 2018. június 25-én adta át megbízólevelét Magyarország köztársasági elnökének.

David Pressman előtt David B. Cornstein volt Budapesten az USA nagykövete, őt Donald Trump elnök nevezte ki. Fotó: Balogh Zoltán

„Mélyen átérzett büszkeséggel és egyben némi szomorúsággal tudattam Trump elnök úrral és Szijjártó külügyminiszter úrral, hogy november 1-jével lemondok az Egyesült Államok magyarországi nagyköveti posztjáról” – írta 2020-ban David B. Cornstein az USA magyarországi nagykövetségének oldalán.

Washingtoni pletykák szerint Cornstein 2020-as távozásának oka az volt, hogy a nagykövet segíteni akarta Donald Trump választási kampányát.

A budapesti nagykövetség később cáfolta ezt, és közölték: a nagykövet továbbra is százszázalékosan elkötelezett az Egyesült Államok és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak további erősítése mellett. David B. Cornstein előtt Colleen Bell volt az USA budapesti nagykövete. Bellt Barack Obama elnök jelölte ki a posztjára, a kinevezést 2014 decemberében hagyta jóvá az Egyesült Államok szenátusa. Bell nagykövet 2015. január 21-én adta át megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek. Donald Trump győzelmével, megbízatása végeztével, 2017. január 20-án távozott a posztjáról. Colleen Bell megköszönte az iránta és családja iránt tanúsított kedvességet és barátságot. „Hiányozni fog az itteni munkám, de tovább dolgozom majd az országaink közötti kapcsolatok erősítésén” – mondta.

Magyarország „jó barátja”

Collen Bell kinevezése előtt, 2013 és 2014 között André Goodfriend volt az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Magyarországon a kitiltási botrányban lett ismert a neve, amelynek során az Egyesült Államok megtagadta a beutazás lehetőségét hat meg nem nevezett magyar köztisztviselőtől. Emlékezetes volt az is, amikor André Goodfriend a közösségi oldalán üzent Orbán Viktornak. Twitter-oldalán Szent István intelmeiből idézett nem sokkal az után, hogy a magyar kormányfő a gazdasági bevándorlás negatívumairól beszélt.

Ebéd közben, más dolgok mellett, Szent István azon intelmeiről beszélgettünk, amik a sokszínűség előnyeiről szólnak

– írta akkor. Goodfriend előtt az az Eleni Tsakopoulos Kounalakis volt nagykövet, aki 2010. január 7-én Hillary Clinton akkori külügyminiszter előtt tette le hivatali esküjét. 2010. január 11-én adta át megbízólevelét Sólyom László köztársasági elnöknek. Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete 2013 nyaráig maradt budapesti posztján. A The Wall Street Journal című amerikai lap akkor arról írt, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően újraválasztási kampányának résztvevői, anyagi támogatói, ismert közéleti személyiségek, valamint bizalmasai közül nevez ki új nagyköveteket több jelentős posztra Barack Obama elnök.

Borítókép: David Pressman budapesti amerikai nagykövet (Fotó: Teknős Miklós)