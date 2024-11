Pusztító következményektől tartanak a Tisza Párt környékén Magyar agyhalottazós mondatai után

Súlyosnak értékelik a Tisza Párt háza táján a legutóbb napvilágot látott felvételeket – ez derül ki belső üzenetváltásokból. A Discord nevű, csevegésre tervezett platformon a felhasználók különböző virtuális szobákban kommunikálhatnak egymással, az egyik ilyen online helyiségben található a Tisza „programíró csoportja”, ahonnan több beszélgetést is eljuttattak lapunkhoz.

Az egyik csevegés témáját azok a mondatok adták, amelyekben Magyar Péter a saját európai parlamenti képviselőit minősíti alpári stílusban. „Agyhalottak, politikailag teljesen alkalmatlanok, beszélni sem tudnak” – a pártelnök így fogalmazott volt barátnőjének, Vogel Evelinnek. A szerkesztőségünkhöz eljutott hangfelvétel szerint a pártelnök Soros-ügynöknek is nevezte az egyik EP-képviselőjüket.

Az emberek ennyire már nem szektások

A mondatok és a korábbi más nyilvánosságra került felvételek nyomán a programíró Discord-csoportban egyesek frusztrációról, a Tiszán belüli zavarról írtak és arról, hogy a pártban rendet kellene tenni. A zavar érintheti egyrészt a szavazótábort, lemorzsolódás jöhet. De szerintük vezethet oda is, hogy megtörik a bizalom Magyar Péter iránt a párton belül és annak környékén is. „Káosznak tűnik az egész. Ez a legnagyobb baj szerintem” – fogalmazott a csoport egyik tagja. Egy olyan bejegyzés is volt, amely szerint fordulóponthoz ért a párt, amelyben azonnal rendet kell tenni.

Megjelent emellett általánosságban olyan vélemény, mely szerint a Tisza működése félamatőr jellegű, Magyar viselkedése komolytalan, éretlen. Egy másik tag megjegyezte: az emberek ennyire nem szektások, vannak határok – utalva arra, hogy nem néznek el mindent Magyarnak.

Mit szólnak a nagyfiúk?

Több programíró a támogatók elvesztése miatt fejezte ki aggodalmát. Felmerült, vajon miként látják Magyar botrányos mondatait a donorok, az influenszerek, a véleményvezérek. „A nagy játékosok számára kétséges lehet, hogy erre a csapatra rá lehet-e bízni az országot” – olvasható az egyik bejegyzésben. Másutt azt olvasni: „ha az a kép alakul ki az elitben, hogy ezek, mármint a Tisza, egyszerűen kormányképtelenek, akkor az leszivároghat a választók közé is és elbizonytalaníthatja őket”.

Mások azt furcsállták, hogy Magyar nem reagált érdemben az EP-s képviselőket szapuló hangfelvétel megjelenésére. Volt, aki azt írta, hogy sokan hiányolták a liberális körből a megfelelő reakciót.

Vogel is megkapta a magáét

A hangfelvételt elkészítő Vogel Evelin is megkapta a magáét. Az egyik csoporttag egyenesen júdásk…rvának nevezte Magyar volt barátnőjét, egyúttal egy ellene irányuló akció ötletét is felvetette. Nevezetesen azt, hogy elárasztja szórólapokkal a nő lakóhelyét.

Siratták az amerikai forrásokat

A programíró Discord-csoporton Donald Trump győzelme után is kisebb pánik lett úrrá. A tagok akkor arról értekeztek: Kamala Harris és a demokraták veresége miatt félő, hogy elapad a nyugati segítség.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)