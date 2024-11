Rácsapta autója ajtaját egy riporter kezére Magyar Péter

Magyar Péter csütörtökön folytatta országjárását, ahová a Mandiner stábja is elkísérte az újdonsült baloldali politikust, aki csapatával együtt abszolút elzárkózott a párt körüli botrányokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásától, nem engedték be rendezvényükre a sajtót, valamint Magyar Péter az épületből való távozásakor a Mandiner munkatársának kezére is rácsapta a járművének ajtaját – olvasható a lap oldalán.

Az incidensről videó is készült, amelyben a következő beszélgetés halható az újságíró és Magyar Péter között:

– Rácsukta a kezemre az ajtót!

– Akkor vegye ki onnan! – mondta nemes egyszerűséggel a politikus.

Menekültek a kérdések elől

A Mandiner munkatársa eleinte megpróbált bejutni Magyar Péter pártjának rendezvényére, amelyet azonban a főbejáraton és a hátsó ajtónál is komoly biztonsági erőkkel védtek. A főbejáratnál a szervezők közölték a lap stábjával, hogy nem mehetnek be, ugyanis nincsenek rajta a regisztrációs listán, igaz, ez lehetetlen is lett volna, ugyanis nem kaptak meghívót.

Magyar Péter pártjának emberei sem válaszoltak kérdésekre. Az újságíró a Tisza Párt körül, az újabb kiszivárgott hangfelvétel nyomán kirobbant pénzügyi botrányról szerette volna kérdezni a párt jelenlévő tagjait. Az esetről ide kattintva érhető el a Magyar Nemzet beszámolója.

Íme a Mandiner riportja: