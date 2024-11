Szájer József négy év után megtörte a csendet

Négy év után visszatért a közéletbe Szájer József, aki a továbbiakban a Szabad Európa Intézet igazgatójaként folytat tudományos munkát. A 2020-as nagy port kavart lemondása körülményeiről a politikus idáig nem szólalt meg, de most a Mandinernek részletesen beszélt arról, hogyan élte meg a történteket.



A Fidesz korábbi EP-képviselőjét többek között arról kérdezték, hogy a közéleti tevékenységével ellentmondásban van-e az, amit tett, nem érzi-e úgy, hogy becsapta a választókat, és kiderül az is, hogy miként élte meg saját politikai közössége reakcióit. De beszélt még az újonnan létrehozott intézet vállalásairól, az Európai Unió jövőjéről, Manfred Weberről és a kegyelmi ügyről is.

Íme az interjú tíz legerősebb állítása:



„Meg kellett hogy harcoljak egy súlyos betegséggel, tehát harci lendületben vagyok.”

„Rengeteg hazugság, ferdítés, alantas rágalom hangzott el, és az, ami velem történt – alappal gyanakszom –, nem a véletlen műve volt.”

„A »bűnöm« annyi, hogy a magánszférámat nem teregettem ki a világ elé.”

„A baloldali sajtónál és ellenzéknél az álszentül hirdetett emberi jogi tisztelet nyomokban sem jelent meg.”

„A globális és hazai baloldali sajtó, valamint a magyar ellenzék valótlanságokkal, emberi méltóságomat is semmibe vevő, nemritkán gyűlöletbeszédbe hajló, színlelt indulattal és felháborodással támadott.”

„A felelősség vállalása csak nálunk, a jobboldalon jellemző, a balon nyoma sincs. Szerintem ezt nem hangsúlyozták még eléggé a mieink.”

„Az nem lehet, hogy az Európai Bíróság egyenlőbb az egyenlőknél.”

„Weber esetében a tanulság az, hogy aki nem tud ellenállni a sajtónyomásnak, az sosem lesz komoly, autonóm politikus.”

„A Fidesz sikerének két nagy titka van: a fáradhatatlan munka és a szabadságszeretet.”

„A legreménytelenebb helyzetekből is ki lehet jönni, ha beleadunk minden energiát, és kétszer annyit dolgozunk, mint az ellenfél.”

A teljes cikket a csütörtökön megjelent Mandinerben olvashatják.