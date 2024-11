Újabb manipulatív közvélemény-kutatás jelent meg

Folytatják manipulációs kommunikációs hadjáratukat a baloldali közvélemény-kutatók, csütörtök reggel a Medián rukkolt elő egy felméréssel, amely szerint a Tisza Párt már 11 százalékkal vezet a Fidesszel szemben.

Az eredmény tökéletesen illeszkedik az elmúlt hetekben publikált felmérések sorába, ezekkel baloldali közvélemény-kutató cégek azt a látszatot keltik, hogy folyamatosan csökken a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt támogatottsága közötti különbség, sőt Magyar Péter formációja egyre népszerűbb a kormánypártoknál.

Miként az a Magyar Nemzet megírta, a baloldali közvélemény-kutató cégek kerekasztalt alapítottak, s rendszeres találkozókon, politikai menetrend alapján haladva egyeztetnek. Ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” hirtelen a Tisza Párt vezetését mutatták ki. Az utóbbi hetek pártpreferenciára vonatkozó felmérései, amelyek már a Tisza Párt előnyét mutatják a kormányoldallal szemben, nem mások, mint

ennek a manipulációs kerekasztalnak a közvéleményt befolyásoló politikai termékei. A cégek között megtalálható a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz is.

Említésre méltó, hogy Magyar Péter maga leplezte le kapcsolatát például a 21 Kutatóközponttal, amikor az október 23-án nyilvánosságra hozott felmérésről a Tisza elnöke már előző este bejegyzést tett közzé arról, hogy hamarosan megjelenik egy felmérés, ami már a Tisza Pártot nevezi meg a legnépszerűbb politikai erőnek.

Természetesen

nem véletlen, hogy éppen ez a kutató cég „mérte” elsőként a Tisza Párt előnyét, hiszen a 21 Kutatóközpont korábbi munkatársa, projektvezetője, Seprenyi Anita ma már Magyar Péter sajtósa és asszisztense.

Fidesz-előny a Tiszával szemben

A baloldali kutatócégek koordinált mérési eredményeivel szemben a Magyar Társadalomkutató

novemberben a Fidesz–KDNP meggyőző, 12 százalékos előnyét mérte a Tiszával szemben.

A kutatásból az is kiderül, hogy a teljes felnőttlakosság körében a kormánypártok támogatottsága 38 százalék, míg a második helyen álló Tisza Párt mindössze 26 százalékot ér el. Ez azt mutatja, hogy másfél évvel a következő országgyűlési választások előtt is stabil a Fidesz társadalmi beágyazottsága.

A felmérés rámutat, Fidesz–KDNP hosszú évek óta épített erős társadalmi támogatottsága és mozgósító képessége most is megmutatkozik. Az előnyük nemcsak jelenlegi helyzetüket biztosítja, de komoly tartalékot is jelenthet a 2026-os országgyűlési választásokra. A számok alapján a kormánypártok dominanciája továbbra is töretlen, míg a Tisza Pártnak és más ellenzéki erőknek még sokat kell dolgozniuk, ha szorosabbá akarják tenni a versenyt.

Magyar visszatáncolt

Magyar Péter állítólagos népszerűsége azért is sántít, mert

a Tisza semmitmondó kifogásokra hivatkozva nem indul a Tolna vármegyei időközi választáson, melyet január 12-én tartanak Potápi Árpád János halála miatt.

– A pártunk elnöksége úgy határozott, hogy a Tisza sem a mostani, sem az esetleges további időközi választásokon nem indít jelöltet – közölte Magyar Péter a közösségi oldalán, azzal indokolva döntését, hogy a „kormány által folyamatosan fenntartott rendeleti kormányzás miatt jelenleg az Országgyűlés szerepe teljesen elhanyagolható”. Azt is mondta a baloldali közvélemény-kutatók által első helyen mért Magyar Péter, hogy egy esetleges Tisza-győzelem sem változtatna a Fidesz kétharmados többségén, és ha be is kerülne egy képviselőjük az Országgyűlésbe, frakció nélkül szinte semmilyen jogosítványa nem lenne.”