Van aki még bedől neki? Így sikálná el Magyar Péter azt, ahogyan a nőkről vélekedik

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, sokak megdöbbenésére nőjogi konferenciát szervez Magyar Péter és pártja. Magyar a sajtómegjelenései során igyekszik úgy tetszelegni, mint aki kiemelten kezeli a nőjogokat és a nők társadalmi szerepvállalásának ügyét.

„Örömmel jelentem be, hogy a Tisza fővárosi frakciója hamarosan konferenciát tart a nőjogi szervezetekkel a hölgyek közéleti szerepvállalása, valamint védelme és segítése kapcsán” – írta közösségi oldalán az újdonsült politikus, aki a szépen megírt, nőkhöz intézett beszédében arról is értekezett, hogy igencsak hálás, amiért a Tisza Pártban rengeteg nő is aktívan dolgozik a párt érdekeiért.

Magyar Péter viselkedése a közelmúltban sem volt más, a friss nőjogokkal kapcsolatos kezdeményezésén felül még aktívan házalt a női választópolgárok szavazataiért különböző közösségi médiás bejegyzésekben is. Nőnap alkalmából például egy virágcsokorról közölt képet, mellé azt írva, hogy „legyen minden nap nőnap”, illetve megosztott egy elég személyes történetet is, amelyben elárulta, hogy a virágok között képes a leginkább kikapcsolódni.

Hogy mi a valóság, arról már kevesebb szó esik

Talán azt már senkinek sem kell bemutatni, hogy volt feleségével, Varga Judittal miképpen bánt Magyar Péter, aki lényegében politikai tőkeszerzés céljából hallgatta le volt feleségét, de ennél sokkal súlyosabb dolgokra is fény derült. Emlékezetes, Varga Judit a kamerák elé állva a sok történet közül kiemelve egyet elmondta:

2018–19 között, egy este a gyerekek már aludtak, ő pedig az édesanyja mellett feküdt. – Péter kijött a szobából egy késsel a kezében. Rettegtek a mamájával, hogy mi lesz velük, a gyerekekkel

– idézte fel, jelezve, egy másik alkalommal állapotos volt, amikor a falhoz lökte volt férje.

A minta később sem változott, Varga Judittal való válását követően Vogel Evelin lett Magyar Péter új párja. Vogel később az Indexnek tálalt ki arról, hogy Magyar Péter az előzetesen kirobbant botrányban napvilágot látott vádakhoz hasonló módon bánt vele is:

És én nem szoktam annyira félni valójában, de amikor egy nővel szemben áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az tényleg nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára. És ha jól emlékszem, én akkor sírva is fakadtam, vagy csak később. Mindenesetre láttam, hogy ül a gyerek az autóban és sír

– mondta Vogel Evelin Magyar Péterről.

A szerdán kiszivárogtatott hangfelvételen pedig Miskolcon pontosan olyan agresszívan és trágár módon viselkedett, ahogy a napokban nyilvánosságra került, korábbi eseményeken rögzített hangfelvételeken hallható volt. Magyar ezúttal egy gyermekotthon vezetőjét fenyegette meg alpári hangnemben, és minősíthetetlen stílusban beszélt a szociális dolgozókkal.

Szerinte bármelyik nőt megkaphatja

Egy korábbi, a lapunkhoz eljuttatott hangfelvételen Magyar Péter a következőket mondta hencegve volt barátnőjének, Vogel Evelinnel:

De nyilván az én helyzetemben, én ugye azt mondom, hogy bárkit megkaphatok

– hangzott el.

És valóban úgy van, hogyha egy szórakozóhelyre elmegyek, vagy elmentem, tegnapelőtt is elmentünk bulizni, bárkit megkaphattam volna

– tette hozzá. A hanganyaghoz ezúttal is mellékeltek egy rövid levelet, amely szerint Magyar Péter a következőt hangoztatta: „Karakter vagyok, jelenség vagyok, hatással vagyok az emberekre.”