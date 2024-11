Vár a horgászparadicsom a fővároshoz közel, halakkal töltötték fel a tavat + videó

Látványos videókon mutatta be a pilisszentiváni Slötyibe történő legfrissebb haltelepítéseit a Pilisi Bányászok Horgász Egyesület a közösségi oldalán. Mint írták, egyesületük sikeresen pályázott a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat pályázatán standard és preferált őshonos halfajok telepítésére és visszatelepítésére, így 495 ezer forint támogatást nyertek 500 kg harmadik nyaras ponty és száz kg keszegféle telepítésére.

A halak tóba engedése idén december 15-ig fog megvalósulni, a mai napon 547 kg harmadik nyaras ponty és 105 kg keszegféle került a Slötyibe.

A horgászegyesület egyik munkatársa lapunknak elmondta, hogy az általa hallottak szerint ebből a tóból lehet kifogni a vármegye legjobb ízű pontyait.

A hegyek és erdők, illetve takaros házak által körülölelt pilisszentiváni tó méltán népszerű hely a horgászok között. Akinek nincs személyautója, az is könnyen el tud ide jönni BKK-járattal, mert a Hűvösvölgyből induló 164-es vagy 264-es busszal kell a végállomásig mennie, majd onnan a főút mentén egy negyedórás sétát tennie, minden túlzás nélkül festői környezetben. A kényelmesebbek mehetnek Volánbusszal is a „kék busz” végállomásától, csupán két rövid megállót kell megtenniük, az autó parkolással viszont vigyázni kell, mert a zöld felületen történő várakozás könnyen büntetést vonhat maga után.

Sokan meglepődnek a tó elnevezésén, mert a „Slötyi” szó valóban furcsán hangzik magyarul. A tó az iszapolást jelentő német Schlämmung szóból kapta népi elnevezését, ami végül hivatalos névvé vált. Ám

nemcsak azoknak érdemes ide látogatniuk, akik finom halebédet vagy halvacsorát tennének az asztalra, hanem azoknak is, akik egy kellemes kirándulásra vágynak.

Tavaly egy hat állomásból álló, nagyjából egy km hosszúságú tanösvény is létesült a tó körül, melynek élővilágát és történetét kitalált „slötyimanók” kalauzolásával mutatják be, amit interaktív táblák és játékok tesznek érdekesebbé, főleg a gyermekes családok számára. Munkatársunk a mai ködös időjárásban is látott arra kirándulni egy tanár által vezetett iskolai osztályt a horgászok mellett.