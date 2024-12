„A magyar vállalkozások feltőkésítése véget ért” – kemény üzenetet küldött az államnak dolgozó cégeknek Lázár János

Nem szabad elveszíteni a fókuszt, végig kell vinni a változásokat – jelentette ki év végi interjújában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint Magyarországon mindenki a változások ellen van, ennek ellenére az emberek szeretnek panaszkodni.

Mint elmondta, az utasok alapvetően nagyvonalúak és megértőek a MÁV-val is, az a legnagyobb probléma, amikor úgy érzik, hogy magukra is hagyják őket. Lázár János ezt a nyári nagy melegben is megfigyelte. Szerinte fontos, hogy ez gondolkodásmód kérdése is, amit a politikában és a szolgáltatásban is követni kell. – Úgy kell föllépni az utassal szemben, hogy érezze: a MÁV-os, és a volános őérte van – jelentette ki.

Lázár János alapvetően nagyon optimista ebben az kérdésben.

– A magyar állam 1990 óta először a saját zsebébe nyúl, és emellett fejlesztési hitelt is felvesz a MÁV érdekében, ezt a kormányon belül ki kellett lobbizni – hívta fel a figyelmet Lázár János, hozátette, a jövő évi költségvetésben ez már egy komoly összeget jelent: egymilliárd euró hitel, és legalább egymilliárd eurónyi önrész.

2025-ben elkezdődik a járművek beszerzése

Jövőre új járműveket fog beszerezni a MÁV, ehhez ki kell gazdálkodni egy össszeget a vasúttársaság bevételeiből, és forrást kellett kiharcolni rá az új pénzügyminisztertől – jelezte Lázár János.

A miniszter egy nagy tanulságot is levont 2024-ből: egyetlen vasutas- vagy buszossztrájk sem volt, mert megegyeztek a szakszervezetekkel. Lázár szerint a politikusok és a cégvezetők sem mondják, hogy változtatni kell, de a szakszervezeti vezetők jelezték ezt neki, és ez beszédes.

Jobb lakásokat kell építeni!

Lázár János szerint az építésügyben már jobban elő voltak készítve a dolgok, mint a közlekedésben. 2022-ben elkezdték a ráncfelvarrást, az összes beruházást át kellett nézniük, sokat el is kellett halasztani. A miniszter azt mondta, hogy minden beruházóval közölte, hogy nem fog tudni annyi pénzt keresni, mint eddig. – Az építéseknél és az állami beruázásoknál is változtatásokat eszközöltünk – jelezte.

– Magyarország mint megrendelő azt akarja, hogy jó minőség épüljön, tíz százaléknál nem lehet többet keresni, és versenyeztetjük is az ajánlatokat a jövőben – sorolta fel tömören az új szabályokat Lázár János. Konkrétan azt is hozzátette: a magyar vállalkozások feltőkésítése véget ért!

A miniszter szerint a jobb minőséget kell választani az építéseknél, muszáj rászánni a tervezésre az időt, mert jó terv nélkül nem lehet tartós dolgokat építeni. Mint fogalmazott: nincs semmi ok a kapkodásra, a meglévő infrastruktúrát kell jobban üzemeltetni.

Lázár János szerint ma már nem politikai ciklusokban gondolkodva építkeznek, hanem hosszú távra terveznek. – Önmagában miniszternek lenni, a múltam miatt, már nem olyan izgalmas, ha van egy probléma aminek a megoldását rám bízza a miniszterelnök, az érdekel – jelentette ki a beszélgetés vége felé a miniszter, aki állítja: dolgozni akar.

– Megtisztel, ha Orbán Viktornak dolgozhatok, de ha nekem 2026 után nem jut hely, akkor a politikán kívül is tudom hasznosítani a megszerzett tudást – magyarázta Lázár János.

A teljes interjút itt lehet megnézni: