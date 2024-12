Adós a költségvetéssel a győri polgármester, de már a csődről beszél

A pénteken tartott győri közgyűlést követően a Fidesz–KDNP frakció felhívta a figyelmet, hogy Pintér Bence polgármester három hónap után már a város lehetséges csődjéről beszélt.

– Miközben több mint 29 milliárd forintos kasszával vette át a várost a baloldali polgármester, a decemberi közgyűlésen már arról beszélt, egyetlen célja van, hogy jövőre ne menjen csődbe a város. Ezért egy három és fél milliárd forintos folyószámla-hitelt is megigényelne – mondta a Kisalföldnek Fekete Dávid frakcióvezető.

A politikus emlékeztetett:

bár a Fidesz–KDNP győri frakciója hetek óta kéri, hogy a 2025-ös évre vonatkozó költségvetési tervezetet mutassa be a városvezető, ez továbbra sem történt meg.

Kétséges, hogy ilyen körülmények között lesz-e határidőre jövő évi költségvetés. Úgy tűnik, Pintér Bencének nincs napi információja a város gazdasági helyzetéről, nincs programja, nincs költségvetési koncepciója sem.

Miközben nem osztja meg a valós gazdasági információkat, a jövő évi költségvetés tervezéséhez szükséges munkaanyagokat, elvárja, hogy egy több milliárdos hitelkeretet akasszunk a győriek nyakába

– jelezte a frakcióvezető.

Emellett a baloldali vezetés a konszenzus hangoztatása ellenére sem hajlandó a város ügyeinek előrelendítésére. A december 20-i közgyűlésen is ez rajzolódott ki, hiszen több olyan napirendi pont is felkerült a közgyűlési döntések közé, amelyekről nem történtek egyeztetések. Ráadásul több olyan sürgető kérdés be sem került a megtárgyalandó ügyek közé, melyeket a Fidesz–KDNP győri frakciója fontosnak tartott – idézte fel Fekete Dávid.