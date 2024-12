Hiába ígérte Magyar Péter, továbbra sem tette közzé pártja pénzügyi beszámolóját

„A transzparens és kikezdhetetlen működés az első pillanatoktól a Tisza Párt sajátja. Ezt diktálja a tisztesség, ezt írja elő a törvény, és ezt várják a választópolgárok minden politikai szereplőtől Magyarországon” – ezt a szöveget találja az olvasó Magyar Péter szervezetének honlapján. Az oldalon azt is ígérik eredményeik és kiadásaik kapcsán, hogy „mindezeket részletesen a 3. negyedévi beszámolóban ismertetjük, amit várhatóan október végén teszünk közzé.”

Ennek ellenére cikkünk publikálásának idején továbbra sem volt nyilvánosan elérhető a Tisza Párt III. negyedévi beszámolója. Bár Magyar Péter többször is megígérte ezt, mégsem váltotta be ígéretét. Múlt héten több alkalommal is vállalta a beszámoló még a múlt héten történő közzétételét.

– „Az első és második negyedévet is kiraktuk a honlapunkra, és a harmadik negyedév gazdálkodását is rövidesen, még ezen a héten ki fogjuk tenni, ahogy megígértük.” (2024.11.26., az Európai Parlamentből való bejelentkezés)

– „Ennek ellenére fönn van az átláthatósági jelentésünk, a harmadik negyedévről fönn lesz még a hétvégén” (2024.11.29., Bicske)

– „Kint lesz a harmadik negyedévről is még ezen a héten, mindenről beszámolunk.” (2024.11.29., Pákozd).

Magyar Péter tehát ismét hazudott, továbbra is titkolja a Tisza Párt zavaros pénzügyeit.

A korábbi ígéretek ellenére sem októberben, sem novemberben nem tették közzé a szeptember végével lezárult negyedév számait.

Mindez azért is érdekes, mert múlt kedden érdekes hangfelvétel érkezett a Magyar Nemzethez: ezen Radnai Márk, Magyar Péter egyik legfontosabb embere, a Tisza Párt alelnöke beszél a pénzügyeikről. Radnai a hanganyagon arra utal: a politikai formációban pénzügyi káosz uralkodott, de vélhetően a júniusi, Hősök terén tartott rendezvényre önmagában több mint százmillió forintot költöttek.

„Dezső mindenre rábólintott, amit Peti akart. És kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére. És ez… És ez no f…cking way.” – fogalmazott Radnai, érzékeltetve, hogy szerinte felesleges volt a költekezés.

Vogel Evelin erre megkérdezte, „Dezsőnek” (vélhetően Farkas Dezsőnek – a szerk.) az volt-e a legnagyobb hibája, hogy „nem tudta kontrollálni”?

„Nem, hogy nem mert nemet mondani. Nem kontrollálta és nem mert nemet mondani. Tehetséges fiú, szóval nem (…), a feszültség köztünk ebből ered. Hogy az utolsó pillanatban, ugye, amikor már az utolsó két-három hét hajrájában voltunk, nem voltak (…), nem voltak jók a szerződések, a számlák, Magyar Marcinak az ügyei, satöbbi.”

Radnai mondatai arról is árulkodnak, hogy Magyar az öccsének, Magyar Mártonnak a pártból is juttathatott pénzt.

Nem ez lett volna az első ilyen. Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, 2023-ban havi 750 ezer forintért végzett kommunikációs tanácsadói feladatokat a Volánbusznál Magyar Péter öccse. Magyar Márton ugyanabban az évben dolgozott az állami vállalatnak, amikor Magyar Péter a cég igazgatóságában ült, s mindketten összesen nagyjából nyolcmillió forintot markolhattak fel.

De nem a Volán volt az egyetlen köztulajdonban álló cég, ahonnan mindketten adott esetben nem is kis summához jutottak: miközben Magyar Péter a Diákhitel Központot vezette, testvére az egyik olyan beszállítónál dolgozott, amelynél vaskos túlárazást állapított meg az állami ellenőrzés.

Azt, hogy miért titkolja továbbra is, többszöri szóbeli és írásbeli ígérete ellenére Magyar Péter a Tisza Párt harmadik negyedéves beszámolóját, nem tudni.