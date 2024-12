Kezdődik a síszezon a Mátrában + videó

Csütörtökön nyit a mátraszentistváni Sípark, a bérletek nem drágultak – közölte a sípark.

Elsőként az idén húszéves Síparkban kezdődik el a 2024–25-ös síszezon. Karácsony második napján reggel elindulnak a síliftek. A tervek szerint

a téli szünet minden napján várják a síelőket és a snowboardosokat Mátraszentistvánban.

Időjárástól függően villanyfényes, esti síelés is lehet.

A síbérletek árát a két évvel ezelőtti szintén befagyasztották. Nagycsaládosok, gyerekek, diákok és 62 évnél idősebbek kedvezményt kapnak, és a Szép-kártyát is elfogadják.

Eplényben is készülnek

Eplényben december 26-tól a kezdőknek, újrakezdőknek és a legkisebb síelőknek megnyitják a T1-es tanpályát és a tanuló liftet. Az oktatásra már lehet jelentkezni. A kölcsönzőjük is nyitva lesz, és be lehet térni a Holle Anyó Hüttébe is.

Az optimista tervek szerint december 27-re az 1-es pályát is be tudják havazni, ebben az esetben már aznap lehet síelni, boardozni azon a pályán.

A többi sípálya, mint Kékestető és Bánkút ugyanakkor továbbra is zárva van – írja a Világgazdaság.