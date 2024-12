Magyar Péter minden EP-képviselőjétől ezer eurót kér havonta készpénzben

Magyar Péterék nagy lelkesen beharangozott jótékonykodása tehát már a kezdetektől fogva problémákkal terhelt volt. Egyelőre úgy tűnik, továbbra sem képes a Tisza Párt elnöke megfelelni a saját maga által felfokozott elvárásoknak a jótékonykodás és a pénzügyi átláthatóság terén.

Ráadásul nem a fizetések felajánlása körül kialakult káosz az egyetlen pénzügyi jellegű probléma Magyar Péter körül, akiről már korábban kiderült, hogy még a Diákhitel Központ vezetőjeként számos korrupciógyanús szerződést kötött. Ezekre még Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is felhívta a figyelmet. Ráadásul Magyar Péter számos olyan helyen, ahol korábban sikerült befolyásra szert tennie, az öccsét, Magyar Mártont is jól fizető pozícióhoz juttatta.

Egy nemrég nyilvánosságra került hangfelvételen a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk is szóvá tette, hogy az európai parlamenti választások előtt „nem voltak jók Magyar Marcinak az ügyei”, de arról is beszélt, hogy több mint 100 millió forintot elköltöttek a Hősök terén tartott kampányzáró eseményre, és a számlák, szerződések sem voltak rendben a párt körül. Hanzel Henrik, a Tisza Párt „pénztárnoka” pedig egy beszélgetésben azt vázolta fel Magyar Péter korábbi kedvesének, Vogel Evelinnek, hogyan tudnának fiktív terembérleti szerződésen keresztül havi félmillió forintot kifizetni neki a párt kasszájából. Ugyanebben a beszélgetésben arról is szó esett, hogy Magyar Péter bennfentes kereskedelemben is érintett lehetett.