Menczer Tamás: Vége van, Kicsi, ez az év mondata

„Hosszú ideje röhögök a manipulációs kerekasztal lovagjain, vagyis a balos közvélemény-kutatókon! Ma láttam, hogy ők is miattam idegesek. Helyes!” – írta Menczer Tamás a közösségi oldalán.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy folytatta:

Szegények, már rólam is kénytelenek hazudni. Ne lepődjön meg senki, ha legközelebb kihozzák, hogy a fideszesek jobban kedvelik Magyar Pétert, mint Orbán Viktort. Egyébként állítólag a balos kutatóknál van egy mérés arról, hogy melyik az év mondata

– olvasható a bejegyzésben.

Menczer Tamás leszögezte: az eredmény sokkolta őket, száz évre titkosították, de hozzá eljutott az infó. A balos kutatók minden erejükkel tagadni fogják, de a titkosított mérésük azt mutatja, hogy a magyarok elsöprő többsége szerint az év mondata ez:

Vége van, Kicsi!

– olvasható a bejegyzésben.

Látványos romlásnak indult Magyar Péter népszerűsége

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a magyar pártverseny jelenlegi állására alapvető hatással van a Tisza Párt és annak vezetőjének, Magyar Péternek a viselkedése. Ez ügyben az utóbbi hetek lényegében csak botrányt hoztak. Előkerült például számos olyan hangfelvétel, amelyen Magyar Péter szinte minden társadalmi csoportot megsértett: minősíthetetlen hangnemben beszélt a saját támogatóiról, a közvetlen munkatársairól, a nőkről, az idősekről, de még a média – köztük az őt nyilvánvalóan segítő orgánumok – dolgozóit is gyalázta.

Mindeközben látványos jelenség vette kezdetét: apad a Tisza rendezvényein részt vevők száma.

Míg Magyarék tavaszi megmozdulásain több tízezren vonultak fel – volt olyan tüntetés is, amelyen a százezer főt is elérhette a jelenlévők száma –, mostanra ennek töredékére esett vissza az érdeklődés. Október 23-án például mindössze három-négy ezer főt sikerült mozgósítaniuk a Bem térre szervezett megemlékezésükre, de azóta is leginkább foghíjas karzatokat, szállingózó érdeklődőket látni a Tisza rendezvényeiről készült felvételeken.

Folyamatosan a régi, bukott taktikát alkalmazza a baloldal

A manipulációs kerekasztal ismerős viselkedési mintáira hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője – számolt be róla korábban lapunk.

A szakértő Horn Gáborral, a Republikon Intézet vezetőjével vitázott a Hír TV műsorában, és felidézte: 2021 decemberében a baloldali közvélemény-kutatók, többek között a Republikon is úgy igyekezett nyomást helyezni a választókra, hogy azt állította, a kormánypártoknál népszerűbb a Márki-Zay Péter vezette összellenzéki koalíció.

A választás előtt itt március 23-án azt állítottátok, hogy két százalékpont különbség van a Fidesz és az Egységben Magyarországért között. Ugye a nézők emlékeznek rá, 2022-ben a választáson nagyjából 20 százalék volt a különbség

– emelte ki Deák Dániel, majd hozzátette: 2021 folyamán ezek az intézetek folyamatosan az ellenzék vezetéséről hoztak nyilvánosságra adatokat. Aztán ismerjük, hogy mi lett a vége: csúfos baloldali bukás, elsöprő győzelem a kormány részéről.

Magyar Péter retteg, nem méreti meg magát az időközi választásokon

Tölgyessy Péter a Partizán évértékelő műsorában rámutatott: hiányzik a megfelelő önreflexió a hazai közvélemény-kutató cégeknél. Az Egyesült Államokkal szemben Magyarországon nem jár következményekkel, ha a különböző közvélemény-kutatók mérései jelentősen eltérnek a végeredménytől.

A politológus, korábbi SZDSZ-es képviselő annak kapcsán beszélt a hazai közvélemény-kutatók anomáliáiról, hogy jelentős a különbség a kormányhoz és az ellenzékhez köthető mérések között. Míg előbbi kutatók jelentős Fidesz-győzelmet prognosztizálnak, addig az ellenzéki közvélemény-kutatók a Tisza Párt szerény fölényét mérik.

Tölgyessy szerint a méréseknek van befolyásoló szerepük, ebben az esetben

a Tisza Párt vezetését mutató közvélemény-kutatások az ellenzéki tábor reményének fenntartására szolgálnak. Óriási erőt jelent, ha ezt egy közvélemény-kutatás visszaigazolja, mivel a remény az új ellenzék egyetlen árucikke.

Óriási pontatlanságok, hamis reménytáplálás

Lapunk részletesen foglalkozott egyes baloldali véleményvezérekkel is, akik már-már szégyentelen módon igyekeznek a valóság ellenkezőjét állítani rendszertesen jelleggel. Tévedések és melléfogások sorozata jellemzi Török Gábor elmúlt években folytatott politikai elemzői tevékenységét:

2014 óta minden választás előtt a Fidesz–KDNP lehetséges vereségét vizionálta, túlértékelve az aktuális kihívók erejét. A balliberális politológus most a Tisza Pártot favorizálja, ami a korábbi jóslatainak fényében nem jó előjel Magyar Péteréknek.

A valóság azt mutatja, hogy a Fidesz tovább növelte az előnyét

Az aktív szavazó pártválasztók körében a Fidesz–KDNP előnye jelentősen megnőtt a Tisza Párttal szemben, elérve a 15 százalékos különbséget – derül ki a Magyar Társadalomkutató december közepén végzett kutatásából. A felmérés szerint a kormánypártok előretörése mögött elsősorban a Fidesz-szavazók növekvő politikai aktivitása áll.

Az elmúlt egy hónapban a Fidesz az aktív szavazó pártválasztók között megduplázta előnyét a Tisza Párttal szemben. Míg a teljes, 18 év feletti lakosság körében a Fidesz előnye továbbra is 12 százalék, a biztos szavazó pártválasztók körében 15 százalékra nőtt a különbség.

A kutatók szerint ez a kormánypárti szavazók mozgósíthatóságának köszönhető, akiket az elmúlt hetek kül- és belpolitikai eseményei aktivizáltak.

Magabiztosan vezetnek a kormánypártok (Forrás: Magyar Társadalomkutató)

