Itt az új közvélemény-kutatás: a Fidesz–KDNP tovább növelte előnyét

Az aktív szavazó pártválasztók körében a Fidesz–KDNP előnye jelentősen megnőtt a Tisza Párttal szemben, elérve a 15 százalékos különbséget – derül ki a Magyar Társadalomkutató december közepén végzett kutatásából. A felmérés szerint a kormánypártok előretörése mögött elsősorban a Fidesz-szavazók növekvő politikai aktivitása áll.

Az elmúlt egy hónapban a Fidesz az aktív szavazó pártválasztók között megduplázta előnyét a Tisza Párttal szemben.

Míg a teljes, 18 év feletti lakosság körében a Fidesz előnye továbbra is 12 százalék, a biztos szavazó pártválasztók körében 15 százalékra nőtt a különbség.

A kutatók szerint ez a kormánypárti szavazók mozgósíthatóságának köszönhető, akiket az elmúlt hetek kül- és belpolitikai eseményei aktivizáltak.

Magabiztosan vezetnek a kormánypártok (Forrás: Magyar Társadalomkutató)

A felmérés arra is rávilágított, hogy ha most tartanák a választásokat, a Fidesz–KDNP 49 százalékos eredménnyel magabiztosan nyerne. A parlamentbe rajtuk kívül a Tisza Párt (34 százalék), a Mi Hazánk Mozgalom (öt százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (öt százalék) jutna be.

A Demokratikus Koalíció azonban négyszázalékos eredményével elmaradna az ötszázalékos küszöbtől.

A kutatást december 16–18. között végezték ezer fő telefonos megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 éves és idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. A Magyar Társadalomkutató szerint a ±3,16 százalékos mintavételi hiba mellett is egyértelműen látható a Fidesz előnyének további növekedése.