Őszinte vallomások Lázár Jánostól Hajdú Péter műsorában

Lázár János Hajdú Péter műsorában olyan kényes kérdésekre is választ adott, amelyek az elmúlt időszak közéleti vitáiban központi szerepet kaptak. A beszélgetés során a miniszter hangsúlyozta, hogy a kegyelmi ügyek intézése kizárólag Novák Katalin köztársasági elnök jogköre, és döntései nem politikai szempontok alapján születnek. Lázár szerint az elnök minden ügyet lelkiismeretesen mérlegel, ezért ez a kérdés nem lehet vita tárgya a politikai színtéren.

Arra a felvetésre, hogy még mindig nem derült ki, Novák Katalin miért adott kegyelmet és milyen szerepe volt az ügyben Balogh Zoltánnak, Lázár János világossá tette,

nem lehet kegyelmet adni senkinek, aki bármilyen téren is érintett egy pedofilügyben.

A műsor egyik legérdekesebb pontja Magyar Péter ügyeinek megvitatása volt.

Lázár élesen kritizálta a Tisza Párt elnökét, „egy divatnak” nevezve őt.

Azért népszerű, mert újdonság, az újak pedig mindig divatosabbak.

A műsorban személyesebb hangvételű kérdések is előkerültek. Lázár beszélt politikai pályájáról, a kormányzati döntések hátteréről, valamint a belső vitákról is, amelyek a kormányzati munka részét képezik. Kiemelte, hogy minden belső nézeteltérés ellenére a kormány döntéseinek középpontjában mindig a közérdek áll. Hajdú Péter műsora így nemcsak aktuális ügyekről, hanem egy politikus személyes nézőpontjáról is képet adott.