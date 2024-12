Till Tamás gyilkosa: a klinikai-szakpszichológus szerint egy 16 éves nagyon is tisztában van azzal, mit tesz

„Érthetetlen, hogy miért most tett vallomást, ugyanakkor nagyon is világos, miért tárta fel végül F. János, hogy ő volt az, aki végzett Till Tamással” – fogalmazott Hal Melinda az MCC vezető kutatója a Magyar Nemzetnek. A klinikai szakpszichológus megjegyzi, e

gy ilyen súlyú bűncselekmény nem múlik el nyomtalanul az elkövetőkben sem, a bűntudat, az elkövetés módja, annak emlékei, vagy egy sötét titok ténye egy életen át elkíséri a gyilkosokat és a személyiségük részévé válik.

„Nem tudnám pontosan megmondani, mi lehetett az oka annak, hogy ennyi év után végül beismerő vallomást tett, talán szeretett volna szabadulni ettől a titoktól, amiről csak ő tudott, és úgy gondolta, ha egy részét a hatóságok elé tárja, megnyugvást talál” – vélte a szakember, aki szerint az elkövető talán nem számított arra, hogy a jól felépítettnek hitt története végül, főleg ennyi év után, megbukik és kiderül az igazság.

Hal Melinda jól emlékszik még arra, amikor Till Tamás nyomtalanul eltűnt, a bajai származású szakember szerint a kisvárosban sokféle teória született, de talán senki sem számított arra, ami most kiderült.

„Egy tizenhat éves már nem kisgyerek! Egyáltalán nem értek azzal egyet, hogy egy serdülő ne tudná megítélni, mit tesz, pláne, hogy tudjuk, az elkövető bőven kimerítette a különös kegyetlenség kategóriát. Inkább arra tudok gondolni, hogy nem maga a gyilkolás motiválta. Az, hogy megváltozott-e, jó kérdés, azt gondolom, van rá esély, hogy már egy másik emberként éli a napjait, de ez nem mentesíti az alól, amit tett” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy feldolgozható-e ez a trauma a szülők részéről, a klinikai szakpszichológus úgy felelt:

„Nem hiszem, de az elmúlt évek kálváriája után az igazság ismerete és a bizonytalanság megszűnése változást hozhat az életükben. Elképzelhetetlen min mentek keresztül, ráadásul a médiafigyelem középpontjában. Az ország egyik legnagyobb rejtélye volt Till Tamás eltűnése, a családnak az elmúlt 24 évben újra és újra át kellett élnie a fiúk eltűnésének traumáját, miközben az utolsó pillanatig reménykedtek abban, hogy a gyermekük él. Erről többször nyilatkoztak, mélységesen sajnálom, hogy nem igazolódott be a remény!” – mondta.

A szakember kifejtette, a gyász folyamatát mindig megakasztja, ha egy eltűnésről van szó, vagy olyan bűncselekmény történik, amire nincs magyarázat, vagy a hatósági eljárás nem vezet sehova, nincs valódi nyom és válasz a kérdésekre. Most, hogy az igazság kiderült, segíthet a lezárásban, de ez nem jelent valódi megnyugást általában az áldozatok hozzátartozóinak.

Till Tamás temetésének pillanatai, a kisfiú gyilkosa eltűnése után 24 évvel került elő. Fotó: Pozsgai Ákos / BAON

Szabadon távozhatott a gyilkos, aki még panaszkodik is

Till Tamás esetével idén nyáron, június 11-én kezdtek el ismét foglalkozni, amikor jelzés érkezett a rendőrséghez, hogy a volt bajai gyermekotthon egyik lakója pénzért vagy fenyegetés miatt segített egy holttest elásásában. Az elmúlt hónapokban kiderült, az ügy szövevényesebb, mint azt sejteni vélték, már csak amiatt is, mert a rendőrség az augusztusi sajtótájékoztatón még V. Józsefet, a tanya tulajdonosát gyanúsította gyilkossággal, míg K. Róbertet – akit korábban K. Péternek neveztek –, azzal, hogy segített elásni Till Tamás holttestét és a hallgatásáért kétszázezer forintot kaphatott. A rendőrség kedden tartott sajtótájékoztatóján azonban kiderült, nem minden az, aminek látszik.

Till Tamás gyilkosa a cselekmény idején tizenhat éves magyar állampolgár volt

– ismertette a nyomozás egyik fontos részletét Bogdány Gyula rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetője.

Hozzáfűzte, hogy az elmúlt négy hónapban 43 embert hallgattak ki az ügyben, rengeteg szakértővel dolgoztak együtt, Till Tamás földi maradványain borda-, koponya-, és csigolyatörést is találtak. „A történtek kimerítik a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés fogalmát” – fűzte hozzá Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy, főkapitányi biztos.

A rendőrség beszámolójából kiderült, hogy a hatóságoknak feltűnt, hogy az eddigi információikkal ellentétben senki nem erősítette meg, hogy K. Róbert barátságban lett volna F. Jánossal, ahogy azt sem, hogy mindketten dolgoztak V. József tanyáján. A rendőrség gyanúja beigazolódott, mert K. Róbert valóban nem dolgozott az építkezésen, így ő a korábbi gyanúval ellentétben nem is segédkezhetett a kisfiú holttestének elásásában.

Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy, főkapitányi biztos és Bogdány Gyula rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Fotó: Polyák Attila

F. János végül a negyedik kihallgatáson elismerte, hogy ő gyilkolta meg az akkor tizenegy éves Till Tamást. Elmondta, cigarettázás közben találkozott a fiúval, amikor V. József tanyáján dolgozott, azt kérte a fiútól, hogy segítsen neki, ám ekkor

a műhely mellett található fatárolóban egy ácskapoccsal meggyilkolta a kisfiút. A holttestet egy talicskával vitte át egy melléképületbe. A testet elásta, fóliát terített rá, majd homokkal temette be, mivel tudta, hogy ott hamarosan betonozni fognak. Ahogy – a korábbi gyanúval ellentétben – V. József, úgy K. Róbert sosem tudta meg, hogy a fiú holtteste a melléképületben volt.

F. János a kihallgatásán azt mondta, a gyermek megöléséről más nem tudott, arról az elmúlt nyárig senkinek nem beszélt. Azt állította, hogy a gyermeket addig ütötte, amíg látta, hogy él. Bogdány Gyula rendőr alezredes úgy fogalmazott:

F. János a gyilkosságra emberileg értékelhető indokot nem adott.

Till Tamás brutális gyilkosságának az ügyében a legmegdöbbentőbb az lehet, hogy F. János szabadon távozhatott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságról. Az elkövető a gyilkosság idején ugyanis 16 évesnél idősebb volt, de 18 évnél fiatalabb. A gyilkosság 2000-ben történt, ami azt jelenti, hogy a büntethetősége 2015-ben elévült. Ezért F. Jánost csak tanúként hallgatták ki, majd szabadon távozhatott. Róla annyit lehet tudni, hogy egy budapesti családos, 40 éves vállalkozó. Utóbb aztán az is kiderült, hogy a gyilkost mégis felelősségre vonhatják hamis tanúzásért.

Az elkövetőt azóta utolérte több lap is, F. János pedig csak azt sérelmezte, hogy zaklatják a családját. A férfi úgy fogalmazott:

Ezek a napok elég nehézkesek számomra. Főleg, hogy a magánéletemet sem tartják tiszteletben. Az a gond, hogy az egész információnak a felét sem tudják és csak találgatnak. Pont ez a bántó, hogy most már a családomat bolygatják, zaklatják, mit sem tudva semmiről.

Tanulnunk kell ebből a tragédiából

Hal Melinda arra is kitért, tanulnunk kell a Till Tamással történtekből és minden olyan erőszakos bűntényből, amelyet gyermekek ellen követnek el. „Ezek a történetek bárkivel megtörténhetnek, amellett, hogy fejlesztenünk kell a gyermekek védelmét biztosító hálózatokat, nekünk, szülőknek is fejlődnünk kell, meg kell tanítanunk a gyermekeinket arra, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, de ha mégis, milyen határokat kell betartaniuk, és hogyan tudnak nemet mondani akkor is, ha manipulatív eszközzel, játékkal, ígéretekkel vagy épp csak kedvességgel akarják rábírni őket valamire. És ami még fontosabb: meg kell tanítanunk, hogyan tudnak segítséget kérni vagy valamilyen jelzéssel élni, ha veszélybe kerülnek” – tanácsolta.

A szakember szerint beszélnünk kell arról is, hogy az elkövetők milyen módszerekkel csalhatják el a gyermekeinket, akár egy nyilvános helyről, mint egy bevásárlóközpont.

„Fontos, hogy tanuljuk meg mi magunk is, majd a gyermekeinkek is mutassuk meg azt a nemzetközi kézjelet, ami azt jelzi, veszélyben vagyunk. Sosem lehet tudni, mikor lesz rá szükségünk, vagy nekünk mikor jelez valaki. Edukálni kell a társadalmat, hogy felismerjék ezt a segélykérést” – húzta alá.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a társadalom sok esetben érdektelen az erőszakos cselekményekkel kapcsolatban. „Elsétálunk vagy oda sem nézünk inkább, pedig a 112-t bármikor hívhatjuk, ha azt látjuk, valakinek szüksége lehet a segítségre. Úgy látom egyszerre vagyunk túlóvók és óvatlanok a gyerekeink nevelése során. A fiatalokat, gyerekeket a lehető legtöbb megküzdési stratégiával kell felvérteznünk. Ez a gondolat messze túlmutat a fizikai erő kérdésén és az említett család tragédiáján. Senki nem készülhetett volna fel erre az eseménysorra, éppen ezért a legmélyebb együttérzésemet és tiszteletemet fejezem ki a család felé! Kitartásuk erőt adhat az áldozatok családjainak” – zárta a szakember.

