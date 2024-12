Totális csődben a főváros

Egy hajszálon múlik a fővárosi önkormányzat túlélése. A Fővárosi Közgyűlés december 18-án tartandó ülésén a képviselők többek között döntést hoznak a 2025-ös büdzsé elfogadásáról is. A költségvetésről szóló javaslatcsomagban azonban egy sokkal súlyosabb kérdésben is dönteniük kell majd a képviselőknek. Ez pedig a fővárosi önkormányzat folyószámla-hitelkeretének elfogadásával kapcsolatos. Az előterjesztés értelmében a közgyűlésnek jóvá kell hagynia, hogy a főváros 2025-ben is egy 60 milliárd forintos hitelkeretből gazdálkodhasson.