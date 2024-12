Az alapvető szolgáltatások leállásával riogatja a budapestieket Karácsony + videó

A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb képet mutat. Karácsony Gergely ugyanis azért szeretné megszavaztatni a jövő héten a 2025-ös költségvetést, mert különben az általa öt éve vezetett fővárosi önkormányzat januárban technikai csődöt jelenthet, ugyanis Budapest bankszámlájáról nemes egyszerűséggel már január 2-án elfogyhat a pénz.

Ennek elkerülése érdekében a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek a költségvetéssel együtt jóvá kellene hagyniuk Budapest 2025-ös évi folyószámla-hitelkeretét is. Ez az a hitelkeret, amely már több alkalommal is megmentette a Karácsony Gergely vezette önkormányzatot a csődtől. Karácsony Gergely jobbkeze, Kiss Ambrus a Fővárosi Közgyűlések előtt tartott háttérbeszélgetéseken rendszeresen arról számolt be, hogy mínuszban van Budapest bankszámlája.