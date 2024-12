Újabb horrortelepre csaptak le a hatóságok + fotók

Huszonöt kutyát menekítettek ki az állatvédők szerdán este egy pápoci ingatlanról – tudta meg a Vas vármegyei hírportál.

A lap szerint

a szálak a csöngei, csapodi, kőszegpatyi, zalaszegvári horrortanyákat üzemeltető osztrák nőhöz, Brigitta M.-hez vezetnek.

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, az állatkínzással gyanúsított szaporítónak több telepét felszámolták az állatvédők segítségével az elmúlt hetekben.

A telephely (Fotó: Vaol/Unger Tamás)

A pápoci eset a korábbiakhoz hasonló: az ország több pontjáról érkeztek állatvédők egy Dózsa utcai ingatlanhoz. A háznál talált állapotok az előző tanyákhoz képest valamivel jobbak, itt a kutyák tartási körülményeit találta problémásnak a hivatal.

Brigitta M.-mel kapcsolatuk volt a pápoci ház lakóinak.

A rendőrök biztosították a házat, amelynek udvarán ütött-kopott furgon állt. A rendszáma alapján beazonosították, hogy a járművet több korábbi helyszínen látták már. A házból egy nő került elő, majd egy németül beszélő férfi ment a kapuhoz, aki azt állította, hogy 20-22 kutya van a házban, kapnak enni, inni, gondozottak, jól tartottak, szóval nincs itt semmi látnivaló.

Menteni kellett az állatokat

A bent lévő harminchat kutyából az állatvédők huszonötöt szállítottak el, hogy ideiglenesen elhelyezzék őket a rossz tartási körülmények miatt, ami esetükben azt jelenti, hogy

sok állat zsúfolódott össze egy helyen.

A házban amolyan kutyakozmetika működhetett, feltételezhetően az eladás előtt itt tették rendbe az állatokat. A kutyák bent lakhattak, nem úgy, mint a többi ingatlanban, legalábbis most mindegyiket beterelték a lakásba – számolt be Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány képviselője. Hozzátette: a tulajdonos most lehetőséget kap rá, hogy rendbe tegye a kennelsort.

A pápoci volt a nyolcadik helyszín, amely az osztrák Brigitta M.-hez köthető, és ahol a hatóság és az állatvédők együttműködtek – jegyezte meg Kapin Richárd. Példásnak nevezte, hogy a kormányhivatal ennyire átérzi a helyzet súlyát, és nagyon támogató az állatvédőkkel.