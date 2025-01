Az idei év újra a gazdasági növekedés éve lesz, a most elindított intézkedések célja a középosztály további megerősítése

– A kormány legfontosabb célja most, hogy a gazdaság erősödésével szélesedjen és erősödjön a középosztály. Ez egy reális cél, mert túl vagyunk a nehezén. A három éve tartó háború és Brüsszel háborúpárti politikája sokat ártott az európai gazdaságnak. 2022 és 2023 a háborús sokk éve volt, 2024-ben elkezdtünk kilábalni a recesszióból. 2025 már újra a gazdasági növekedés éve lesz – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban, majd hozzátette:

– Az új gazdasági akciótervvel a kormány most 4000 milliárd forintot irányít a hazai kis- és középvállalkozásokhoz és a családokhoz támogatások, adókedvezmények formájában. A középosztály 2010 óta sokat erősödött és szélesedett. A tömeges segélyezés helyett ma rekordon a foglalkoztatás, folyamatos a reálbérek emelkedése, négyszeresére nőtt a családok pénzügyi megtakarítása,

az emberek többsége saját otthonban él, és a kisvállalkozások megduplázták bevételeiket. Egy éve újra nő a fogyasztás, a lakás- és az autó-adásvételek száma, rekordokat dönt a turizmus, a magyar családok is egyre többet pihennek belföldön és külföldön is. A most elindított intézkedések célja, hogy erős lökést adjunk a magyar gazdaságnak, a hazai kis- és középvállalkozásoknak, a gyermekes családoknak, a fiataloknak, a dolgozóknál elérjük az egymillió forintos átlagfizetést – hangsúlyozta a szóvivő.