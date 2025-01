Bemutatjuk a luxusingatlant, ami az Integritás Hatóság elnöke szerint nem villa + fotók

Biró szerint ez nem luxus

A csütörtöki események után Biró Ferenc pénteken sajtótájékoztatót tartott. Itt elismerte például, hogy családtagja használta hivatali autóját, felesége még üközött is a járművel. Azt ugyanakkor tagadta, hogy külön autót béreltetett volna házastársának. Beszélt a házáról és a kerítésről is. Az elnök elmondta, hogy sok fenyegetést kapott ő és családja is, ezért a Parlament nemzetbiztonsági bizottságához fordult, és ezek után erősítette meg a kerítését nagyjából száz méter hosszan. Biró cáfolta viszont a ház egyéb felújításáról szóló információkat. Ekkor jegyezte meg, hogy az épület szerinte nem is villa.

A vagyonnyilatkozat sem stimmel

Itt érdemes visszatérni a Mandiner mai cikkére, a lap ugyanis azt írta: valami nagyon nem stimmel Biró ingatlanja körül. Az elnök vagyonnyilatkozatában ugyanis szerepel egy solymári ingatlan, a dokumentum szerint azonban ez csupán egy 1600 négyzetméteres telket jelent. A Biró otthonának ingatlana azonban a cikk szerint – mint arra már utaltunk – egészen pontosan 21 430 négyzetméter.

Brüsszel kérte

Nem mellékes, hogy az Integritás Hatóság a közelmúltban Brüsszel elvárása nyomán alakult meg, mégpedig azért, hogy ellenőrizze az uniós források hazai elköltését, ilyen formán megakadályozza a visszaéléseket.